scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जैसलमेर को मिली नई ट्रेन, रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना... इन जिलों के लोगों का सफर होगा आसान

राजस्थान को रेल मंत्री ने एक नई ट्रेन की सौगात दी है. इस ट्रेन का नाम जैसलमेर एक्सप्रेस है. इस ट्रेन का संचालन शकूरबस्ती (दिल्ली) -जैसलमेर- शकूरबस्ती (दिल्ली) के बीच होगा. ट्रेन का संचालन नियमित एक दिसंबर से होगा.

Advertisement
X
राजस्थान को मिली नई ट्रेन. (Photo: Screengrab)
राजस्थान को मिली नई ट्रेन. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के लोगों के लिए खुशखबरी है. राजस्थान के जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू की गई है. शकूरबस्ती (दिल्ली)- जैसलमेर- शकूरबस्ती (दिल्ली) जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को जैसलमेर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, विधायक जैसलमेर छोटूसिंह, सांसद बाडमेर उम्मेदाराम बेनीवाल एवं पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे.

1 दिसंबर से नियमित रूप से चलेगी ट्रेन

उत्तर पश्चिम रेलवे की जनसंख्या अधिकारी शशि किरण ने बताया कि जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) ट्रेन को शनिवार को रेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जैसलमेर से रवाना किया. यह ट्रेन अगले दिन 04.30 बजे शकूरबस्ती (दिल्ली) पहुंचेगी. ट्रेन का आशापुरा गोमट, रामदेवरा, फलौदी, मारवाड लोहावट, ओसियां, जोधपुर, मेडता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाडी, गुडगांव व दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहराव रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Train
क्या ट्रेन में मिलता है हलाल खाना? रेलवे ने NHRC की नोटिस पर कही ये बात 
Amrit Bharat Express, Namo Bharat Rapid Rail and Vande Bharat Train
वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत... भारतीय रेलवे की त्रिवेणी हैं ये तीन ट्रेनें, जानें खासियत 
ganna charan enumeration progress in rajasthan
राजस्थान में कितना पूरा हुआ SIR का काम? 
Challenges faced in western and southern Rajasthan during SIR
राजस्थान में SIR के दौरान क्या आईं चुनौतियां? 
पहली पत्नी बच्चों के साथ पहुंची होटल, पुलिस बुलाकर रुकवा दी शादी. (Photo: Screengrab)
दुल्हन, होटल और बाथरूम… पिता की दूसरी शादी में मां के साथ पहुंचे बच्चे, फिर... 

यह भी पढ़ें: जम्मू के लोगों को ट्रेनों का तोहफा, बाड़मेर और कटरा–दिल्ली रूट की ट्रेनें फिर से शुरू

ट्रेन का संचालन नियमित एक दिसंबर से होगा. गाडी संख्या 12249, शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा 1 दिसंबर से शकूर बस्ती से प्रतिदिन 17.10 बजे रवाना होकर अगले दिन 09.00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. इसी प्रकार गाडी संख्या 12250, जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलसेवा 2 दिसंबर से जैसलमेर से प्रतिदिन 17 बजे रवाना होकर अगले दिन 09.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी.

Advertisement

इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन

ट्रेन का ठहराव दिल्ली कैंट, गुडगांव, रेवाडी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेडता रोड, जोधपुर, ओसियां, मरवाड लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुर गोमट स्टेशनों पर होगा. ट्रेन में 1 फर्स्ट एसी, 1 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 6 द्वितीय शयनयान, 4 साधारण श्रेणी, 1 गार्ड डिब्बा व 1 पॉवरकार सहित कुल 16 डिब्बे होगे. इस ट्रेन के संचालन से राजस्थान के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

राजस्थान में बदलेंगे रेलवे के हालात

रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में रेल विकास को लेकर 55000 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर है. सीमावर्ती क्षेत्र में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के क्रम में अनूपगढ़ से खाजूवाला, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होकर भाभर तक नई लाइन के कार्य हेतु प्रस्ताव विभिन्न चरणों में प्रगति पर है. इन लाइनों के निर्माण से आमजन को सुविधा होने के साथ-साथ सेना के रणनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

2014 से पूर्व राजस्थान में प्रति वर्ष औसतन मात्र 680 करोड़ रुपए बजट आवंटित होता था. जो बढ़कर लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपए हो गया है. पोकरण स्टेशन पर रेल सुविधाओं के बारे में बताते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रामदेवरा-पोकरण वाया भैरव गुफा, कैलाश टेकरी नई रेल लाइन का कार्य पूरा होने पर सभी गाड़ियों का ठहराव इस स्टेशन पर किया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: इटावा: चलती ट्रेन से महिला को दिया धक्का, तोड़ा दम, टीटीई पर FIR; नौसेना में है मृतका का पति

6 महीने में 8 नई ट्रेनों का किया गया संचालन 

रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार बनाने की भी घोषणा की. रेल मंत्री ने अधिकारियों को कोचिंग डिपो के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने जैसलमेर स्टेशन के रीडेवलपमेंट के बारे में बताते हुए कहा कि 140 करोड़ रुपये की लागत से इसका स्टेशन का कायाकल्प किया गया है. राजस्थान में लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत के साथ 85 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य किया जा रहा हैट.

राजस्थान में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने के कारण 6 जोड़ी वन्दे भारत एवं 1 जोड़ी अमृत भारत सहित अन्य ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. विगत 6 महीने में इस ट्रेन सहित 8 नई ट्रेनों का संचालन प्रारंभ किया गया है. साथ ही उन्होंने जैसलमेर से जोधपुर तक लाइन के ट्रैक रिन्युअल के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए निर्देशित किया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement