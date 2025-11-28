जम्मू के लोगों को ट्रेनों का तोहफा, बाड़मेर और कटरा–दिल्ली रूट की ट्रेनें फिर से शुरू

जम्मू डिवीजन में अगस्त महीने में हुई भारी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित रेल सेवाओं को बहाल करने की दिशा में रेलवे प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. गुरुवार को वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्य प्रबंधक (SDCM) उचित सिंघल ने जानकारी दी कि दिसंबर से चार और ट्रेनें पटरी पर लौटने जा रही हैं. यह बहाली सातवें चरण का हिस्सा है, इससे पहले छह चरणों में कई ट्रेनों को पुनः संचालित किया जा चुका है.

और पढ़ें

अधिकारियों के अनुसार, 1 दिसंबर से 14662 जम्मू तवी–बाड़मेर एक्सप्रेस, 22462 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–नई दिल्ली और 74907 पठानकोट–शहीद कैप्टन तुषार महाजन पैसेंजर ट्रेन की सेवाएं पुनः शुरू होंगी. वहीं, 74906 शहीद कैप्टन तुषार महाजन–पठानकोट रूट की ट्रेन का संचालन 2 दिसंबर से बहाल किया जाएगा.

26 अगस्त को बंद हुई थी सेवा

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि 26 अगस्त को बादल फटने और तेज बारिश के चलते जम्मू डिविजन के कई सेक्शनों में रेलवे ट्रैक और पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण 50 से अधिक ट्रेनों को या तो रद्द करना पड़ा था या गंतव्य से पहले रोक दिया गया था. इसके बाद से रेलवे की इंजीनियरिंग और सुरक्षा टीमों ने लगातार विभिन्न सेक्शनों का निरीक्षण किया और ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा उपायों की विस्तृत समीक्षा की.

Advertisement

ट्रैक की सुरक्षा, और तकनीकी निरीक्षण के आधार पर फैसला

SDCM उचित सिंघल ने कहा, 'हम तभी कोई ट्रेन बहाल कर रहे हैं जब यह सुनिश्चित हो जाए कि ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित हैं. धीरे-धीरे सभी ट्रेनों का संचालन सामान्य स्थिति में लौट रहा है.' उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वो उत्तरी रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबरों पर ट्रेन का ताज़ा शेड्यूल अवश्य जांच लें.

रेलवे प्रशासन का कहना है कि आगे भी मौसम की स्थिति, ट्रैक की सुरक्षा, और तकनीकी निरीक्षण के आधार पर अन्य ट्रेनों का संचालन बहाल किया जाता रहेगा. अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण जारी है और उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में और ट्रेनें भी ट्रैक पर लौटेंगी.

---- समाप्त ----