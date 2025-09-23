सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़... अलवर पुलिस ने मदरसा शिक्षक को किया अरेस्ट

राजस्थान के अलवर में साइबर अपराध से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने 22 वर्षीय मदरसा शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिस पर सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने का आरोप है. बताया गया कि इस रैकेट के तार बांग्लादेश और अन्य देशों से जुड़े हैं. पुलिस ने मंगलवार को जानकारी दी कि आरोपी को "ऑपरेशन साइबर संग्राम" के तहत ढूंढ निकाला गया.

गिरफ्तार युवक की पहचान सोयव खान के रूप में हुई है, जो अलवर जिले के गोठड़ा खुर्द गांव का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि खान को ढोलागढ़ देवी क्षेत्र में छिपे ठिकाने से पकड़ा गया. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि खान अपने टारगेट्स को वीडियो कॉल करता था.

बातचीत के दौरान वह उन्हें सहज बना देता और फिर निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड कर लेता. इसके बाद वह इन्हीं क्लिप्स को सार्वजनिक करने और परिवार वालों को भेजने की धमकी देकर पैसों की मांग करता था.

आपत्तिजनक चैट्स और अश्लील वीडियो के मिले सबूत

पुलिस को उसके मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक चैट्स, अश्लील वीडियो और आर्थिक लेन-देन से जुड़े सबूत मिले हैं. इनमें बांग्लादेश सहित अन्य देशों से जुड़े नंबर भी शामिल हैं. अधिकारियों का मानना है कि यह संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जो सीमापार फैला हुआ है.

अलवर पुलिस चला रही "ऑपरेशन साइबर संग्राम"

अलवर पुलिस ने कहा कि "ऑपरेशन साइबर संग्राम" के जरिए ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. इस गिरफ्तारी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सेक्सटॉर्शन से जुड़े अन्य नेटवर्क और लोगों की पहचान भी जल्द हो सकेगी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस उसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच कर रही है.

