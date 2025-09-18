अलवर: सोसायटी में चोरी की कोशिश नाकाम, लोगों ने पकड़कर दो चोरों को पीटा फिर पुलिस को सौंपा

राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी स्थित आशियाना आंगन सोसायटी में गुरुवार रात चोरी की बड़ी वारदात टल गई. दो बदमाश एक फ्लैट में चोरी करने पहुंचे थे. सामने के टावर में रहने वाली महिलाओं ने उन्हें खिड़की तोड़ते हुए देख लिया और तुरंत शोर मचाया.

चोरों ने भागने की कोशिश की और फ्लैट की बालकनी से कूद गए. नीचे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोगों ने दोनों चोरों को दबोच लिया. लोगों ने पहले उनकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस को सूचना दी.

सिक्योरिटी गार्ड ने चोर को पकड़कर पीटा

घटना का वीडियो पास के टावर में रहने वाली एक महिला ने बनाया था और सोसायटी के आरडब्ल्यूए व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दिया था. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बदमाश चोरी की कोशिश कर रहे थे और भागने के लिए बालकनी से कूदे.

सोसायटी के लोगों ने पकड़े गए चोरों की पहचान रफीक और अशफाक, निवासी तावडू, के रूप में की. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई. वहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

निवासियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दोनों पिछले तीन दिनों से सोसायटी में रेकी कर रहे थे. इस घटना से सोसायटी की सिक्योरिटी एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं. निवासियों में गुस्सा है क्योंकि इससे पहले भी सोसायटी में चोरी की वारदातें हो चुकी हैं. फ्लैट मालिक ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है.

