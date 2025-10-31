मेले में महिलाओं से छेड़छाड़ पर मचा बवाल, युवक पर धारदार हथियार से हमला

राजस्थान में अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़ली बहादुर गांव में मेला लगा है. मेले में मोमोज खाने के दौरान युवाओं में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दो गुटों में हाथापाई शुरू हो गई. इस दौरान बीच बचाव करने लगे एक युवक के सीने में बर्फ तोड़ने का सूआ घुस गया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद मेव समाज इकट्ठा हो गया. मेव समाज ने घटना का विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया व आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं समाज के लोगों ने कहा कि यह हत्या नहीं मोब लिंचिंग है.

खेड़ली बहादुर गांव में ट्रेड फेयर लगा हुआ है.रामबास गांव के युवा मेला देखने गए थे.मेले में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और फिर मेले के बाहर मोमोज खाने के दौरान युवाओं के दो गुटों में आपस में विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर कुछ युवा ने बशीर नाम के युवक के साथ मारपीट करने लगे. वहां मौजूद वकार, दोस्त को बचाने के लिए बीच बचाव करने लगा. इस दौरान हमलावर लोगों ने वकार के सीने में बर्फ तोड़ने के छुरे से हमला कर दिया. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. यह देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए. वहां मौजूद लोगों ने वकार को तुरंत गोविंदगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वकार के साथियों ने मामले की सूचना पुलिस और परिजनों को दी.

Advertisement

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. परिजनों ने बताया कि वकार ग्रेजुएशन सेकंड ईयर का छात्र था और जालूकी स्थिति कॉलेज में पढ़ता था. बुधवार को वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था और उसने परिजनों को कुछ नहीं बताया था. गुरुवार को वकार के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया. मेव समाज के नेता व लोग अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए और लोगों ने अस्पताल में धरना देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि युवक के साथ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि वो मेव समाज से आता है. जिस गांव में यह घटना हुई. वहां पहले भी कई मामले हो चुके हैं. वो लोग आए दिन लोगों के साथ मारपीट करते हैं. मेव समाज के नेताओं ने कहा कि यह हत्या नहीं मोब लिंचिंग है.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है. साथ ही उनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव के हालात हैं. घटनास्थल व उसके आसपास क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. मेव समाज के लोग आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग कर रही है.

---- समाप्त ----