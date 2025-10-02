scorecardresearch
 

Feedback

दिनभर इंस्टाग्राम रील बनाती थी पत्नी... डांटा तो बच्चे को लेकर हो गई लापता, दर- दर भटक रहा पति

अजमेर में सोशल मीडिया रील बनाने के शौक के कारण पारिवारिक विवाद गहरा गया. यहां पति जयकिशन ने बताया कि रील बनाने से रोकने पर उसकी पत्नी छोटे बच्चे संग 20 दिन से लापता है. पति का आरोप है कि पत्नी मायके में है और पीहर पक्ष उसे शह दे रहा है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Advertisement
X
पति ने डांटा तो बच्चे को लेकर लापता हो गई पत्नी (Photo: ITG)
पति ने डांटा तो बच्चे को लेकर लापता हो गई पत्नी (Photo: ITG)

सोशल मीडिया के जुनून और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच पनपा एक गंभीर विवाद आज राजस्थान में अजमेर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया. सोशल मीडिया पर रील बनाने से रोकने पर एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर ससुराल से गायब हो गई है. लगभग 20 दिनों से दर-दर भटक रहे पीड़ित पति ने आज एसपी ऑफिस में गुहार लगाई और पत्नी के पीहर पक्ष पर उसे शह देने का गंभीर आरोप लगाया है.

20 दिनों से घर से लापता है पत्नी

यह मामला अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र का है, जहां गुलाब बाड़ी निवासी जयकिशन इन दिनों भारी परेशानी से गुजर रहे हैं. जयकिशन ने एसपी ऑफिस में अपने शिकायती पत्र में दर्द बयां करते हुए बताया कि उनकी पत्नी पिछले करीब 20 दिनों से घर से लापता है. जयकिशन के अनुसार, उनकी पत्नी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने की शौकीन थी. यह शौक धीरे-धीरे एक जुनून में बदल गया, जिसके कारण वह घर और बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही थी.
 
उसने  पुलिस को आगे बताया, 'मैंने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि वह रील बनाने में इतना समय बर्बाद न करे और घर पर ध्यान दे. जब मैंने उसे रील बनाने से सख्ती से रोका, तो वह नाराज हो गई.'जयकिशन का आरोप है कि यह रोक ही विवाद की जड़ बन गई. करीब बीस दिन पहले उनकी पत्नी बिना किसी को बताए, छोटे से बच्चे को साथ लेकर घर से चली गई.

सम्बंधित ख़बरें

parents of new born
मां-बाप ने नवजात को जंगल में छोड़ा, ऊपर रखे पत्थर... दहला देगी करतूत 
पत्नी ने पति के हाथ पैर तुड़वा दिए. (Photo: ITG)
पत्नी की फोटो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा महंगा, लड़की के पिता-चाचा ने पति के हाथ, पैर तोड़े 
गरबा के दौरान बच्चे की मौत 
करंट लगने से हुई बच्चे की मौत के बाद एकत्रित हुए लोग. (Photo: Screengrab)
राजस्थान: गरबा खेलने के दौरान करंट की चपेट में आया 6 वर्षीय मासूम, हुई मौत 
Video of young man and woman performing bike stunts goes viral
चलती बाइक पर एक-दूसरे से लिपटा रहा कपल, रोमांस का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही तलाश 
Advertisement

दर-दर भटक रहा परेशान पति

पत्नी और बच्चे के अचानक गायब हो जाने के बाद जयकिशन ने पहले अपने स्तर पर हर जगह तलाश की. उन्होंने रिश्तेदारियों और संभावित ठिकानों पर पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इस दौरान वह लगातार तनाव और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं. मामले की सूचना अलवर गेट थाना क्षेत्र में दर्ज कराई गई थी, लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई से कोई प्रगति नहीं हुई, तो जयकिशन ने न्याय और मदद की आस में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुहार लगाई.

पीहर पक्ष पर शह देने का आरोप

जयकिशन ने अपनी शिकायत में एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है. उनका मानना है कि उनकी पत्नी अपने पीहर (मायके) में ही है, लेकिन उनका पीहर पक्ष जानबूझकर उसे वापस नहीं भेज रहा है और घर वापस भेजने के बजाय उसे 'शह' दे रहा है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने पीड़ित पति की शिकायत दर्ज कर ली है और अलवर गेट थाने को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement