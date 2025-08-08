Rajasthan: बांसवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, ओवरलोडेड ट्रक पलटने से 3 मजदूरों की मौत, 5 घायल

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तीन मजदूरों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. यह हादसा सदर थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब ग्रेनाइट पत्थरों से लदा एक ट्रक गुजरात की ओर जा रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, ट्रक में लदे ग्रेनाइट पत्थरों के ऊपर आठ मजदूर बैठे हुए थे. हादसे के दौरान ट्रक के पलटते ही भारी पत्थर मजदूरों पर गिर गए, जिससे तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों की पहचान अनिल, कैलाश और अजय के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं, मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं. पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक, ट्रक में अधिक वजन और बारिश के कारण सड़क फिसलनभरी होने से यह हादसा हुआ. इस घटना ने इलाके में शोक की लहर है, वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अधिकारियों ने बताया कि हादसे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा.

