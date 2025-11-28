scorecardresearch
 
ओडिशा: पुरी में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, घटना CCTV में कैद

ओडिशा के पुरी जिले में पिपिली के दराजी साहि इलाके में तेज रफ्तार काली कार ने कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी. हादसे में पांच लोग घायल हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

कार सवार ने कई लोगों को मारी टक्कर (Photo: Screengrab)
ओडिशा के पुरी जिले में शुक्रवार को पिपिली के दराजी साहि इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने अचानक बेकाबू होकर कई लोगों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में पांच लोग घायल हो गए. पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों के बीच इस वीडियो ने गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काली रंग की कार सड़क के बाईं ओर से अचानक तेज रफ्तार में आई और सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी. इसके बाद वाहन आगे बढ़ता गया और दूसरी मोटरसाइकिल से टकराकर उसके चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया. कार की रफ्तार कम नहीं हुई और वह आगे बढ़कर एक दुकान में जा घुसी. लोगों ने इसे बेहद डरावना और अफरातफरी वाला दृश्य बताया. हादसे के समय लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

कार सवार ने कई लोगों को मारी टक्कर

हादसे के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर मौके से भागने की कोशिश करने लगा. लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे घेर लिया और पकड़कर पुलिस के आने तक रोक कर रखा. घायल पांचों लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

पिपिली थाना पुलिस ने कार जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमान के अनुसार, घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई है. पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

पिपिली के पुलिस आईआईसी ने कहा कि पांच लोग घायल हुए हैं जिनमें एक महिला भी शामिल है. सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने बताया कि ओवरस्पीडिंग और लापरवाही इस दुर्घटना का कारण हो सकते हैं. पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है और लोग सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.

