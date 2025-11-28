ओडिशा: पुरी में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, घटना CCTV में कैद

ओडिशा के पुरी जिले में शुक्रवार को पिपिली के दराजी साहि इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने अचानक बेकाबू होकर कई लोगों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में पांच लोग घायल हो गए. पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों के बीच इस वीडियो ने गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काली रंग की कार सड़क के बाईं ओर से अचानक तेज रफ्तार में आई और सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी. इसके बाद वाहन आगे बढ़ता गया और दूसरी मोटरसाइकिल से टकराकर उसके चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया. कार की रफ्तार कम नहीं हुई और वह आगे बढ़कर एक दुकान में जा घुसी. लोगों ने इसे बेहद डरावना और अफरातफरी वाला दृश्य बताया. हादसे के समय लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

हादसे के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर मौके से भागने की कोशिश करने लगा. लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे घेर लिया और पकड़कर पुलिस के आने तक रोक कर रखा. घायल पांचों लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

पिपिली थाना पुलिस ने कार जब्त कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमान के अनुसार, घटना तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई है. पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ जारी है.

पिपिली के पुलिस आईआईसी ने कहा कि पांच लोग घायल हुए हैं जिनमें एक महिला भी शामिल है. सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. उन्होंने बताया कि ओवरस्पीडिंग और लापरवाही इस दुर्घटना का कारण हो सकते हैं. पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है और लोग सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं.

