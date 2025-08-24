scorecardresearch
 

Odisha: शूटिंग के दौरान डुडुमा झरना के तेज धारा में बहा 22 वर्षीय यूट्यूबर, सर्च ऑपरेशन जारी

ओडिशा के कोरापुट जिले में दुदुमा झरना पर वीडियो शूट करते समय 22 वर्षीय यूट्यूबर सागर टुडु तेज धारा में बह गया. वह अपने दोस्त के साथ यहां पर्यटन स्थलों की शूटिंग करने आया था. अचानक बांध से पानी छोड़े जाने से वह चट्टान पर फंस गया और बाद में बह गया. पुलिस व फायर टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है.

बचाव अभियान जारी है. (Photo: Ajaya Kumar Nath/ITG)
ओडिशा के कोरापुट जिले में शनिवार को ओडिशा के मशहूर डुडुमा जलप्रपात (झरना) में एक दर्दनाक हादसा हो गया. गंजाम जिला के बेरहामपुर में रहने वाला यूट्यूबर सागर टुडु (22) तेज धारा में बहकर लापता हो गया. वह अपने दोस्त अभिजीत बेहरा (कटक निवासी) के साथ कोरापुट गया था. दोनों का उद्देश्य इलाके के प्रमुख पर्यटन स्थलों की शूटिंग करना था, ताकि सागर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो साझा कर सके.

दोपहर में जब सागर ड्रोन कैमरे से रील्स शूट कर रहा था, तभी माचकुंडा डैम से भारी बारिश के चलते करीब 2 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया. पहले से ही डाउनस्ट्रीम इलाकों को अलर्ट किया गया था, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने से सागर बीच धारा में एक चट्टान पर फंस गया. स्थानीय पर्यटकों और लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की. 

मगर, इस दौरान तेज बहाव ने उसे अपनी लहरों में समेट लिया. सूचना मिलते ही माचकुंडा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. देर रात तक तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला. अब ओड्राफ और विशेष गोताखोर दल को भी रेस्क्यू में लगाया गया है.

कोरापुट के एसपी ने बताया, बचाव अभियान के लिए ओड्राफ और दमकल की टीमें वहां तैनात हैं. युवक बरहामपुर का रहने वाला था और यहां घूमने आया था. घटना कल हुई और हमने परिवार वालों को भी इसकी सूचना दे दी है. वहीं, प्रशासन ने जलप्रपात और डैम क्षेत्र में सावधानी बरतने की अपील की है.

