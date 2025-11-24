scorecardresearch
 

Feedback

'इन्हीं लोगों ने मेरे और बीवी के बीच आग लगाई है...', गुस्साए दामाद ने ससुराल में फोड़ा बम, टूटी छत

ओडिशा के करनपल्ली क्षेत्र में उस समय दहशत फैल गई, जब एक व्यक्ति ने अपने ससुराल पर देर रात बम फेंककर हमला कर दिया. विस्फोट में घर की छत क्षतिग्रस्त हो गई और परिवार दहशत में बाहर निकल आया. ग्रामीणों ने हमलावर के दो साथियों को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी श्रीधर नायक फरार है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
छोड़ गई पत्नी, भड़के दामाद ने ससुराल में फोड़ा बम (Photo: ITG)
छोड़ गई पत्नी, भड़के दामाद ने ससुराल में फोड़ा बम (Photo: ITG)

ओडिशा के भद्रक जिले के बंसदा थाना क्षेत्र अंतर्गत करनपल्ली पंचायत में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. जानकारी के अनुसार, अपांडा गांव के रहने वाले श्रीधर नायक ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने की नीयत से उनके घर पर बम फेंककर हमला किया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीधर ने प्रेम संबंध के बाद बिजया पटन निवासी रामचंद्र महालिका की बेटी मामुनी से शादी की थी. शुरुआती दिनों में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में लगातार झगड़े होने लगे. विवाद बढ़ने पर मामुनी अपने मायके लौट आई. इसके बाद गांव के बुजुर्गों की बैठक में तय हुआ कि दोनों अलग-अलग रहें.

इसी निर्णय से नाराज़ होकर श्रीधर को लगा कि उसके रिश्ते में दरार आने की वजह ससुराल वाले हैं. इसी प्रतिशोध की भावना से उसने देर रात वारदात को अंजाम दिया. बताया जाता है कि शनिवार को करीब आधी रात को श्रीधर अपने दो दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और रामचंद्र महालिका के घर पर कई बम फेंक दिए. धमाके इतने तेज थे कि एस्बेस्टस की छत का एक हिस्सा टूट गया और घर के सभी लोग डर के मारे बाहर निकल आए.

सम्बंधित ख़बरें

Son-in-law arrested
ससुराल में दामाद ने सास पर किया जानलेवा हमला, इश्तिहार चिपकाने के बाद पुलिस ने पकड़ा  
गुस्से में पति ने की बर्बर हत्या!(Photo: Screengrab)
'मम्मी को पापा ने मार दिया...', युवक ने बेटे के सामने हथौड़े से पत्नी की कर दी हत्या 
बेटे ने किया माता-पिता का कत्ल (Photo: Screengrab)
'आज खत्म कर दिए सारे चैप्टर', पत्नी को किया फोन और बेटे ने बिछा दी मां-बाप की लाश 
Madvi Hidma
ढाई दशक तक खून, आग और दहशत का इतिहास लिखने वाला नक्सली हिडमा का अंत  
Stampede Shreya Ghoshal LIVE Concert
श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में भगदड़ जैसे हालात, दो लोग हुए बेहोश 
Advertisement

धमाकों की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए और हमलावरों का पीछा किया. इस दौरान श्रीधर तो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन उसके दो साथी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए. उनकी बाइक भी मौके पर बरामद की गई. तुरंत सूचना मिलने पर बंसदा पुलिस पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

श्रीधर की सास अर्नापूर्णा महालिका ने बताया, 'हम सब सो रहे थे कि अचानक पहला बम फेंका गया. हम बच्चे लेकर डर के मारे बाहर भागे. उसके बाद तीन और बम फेंके गए. हमने चिल्लाना शुरू किया तो गांव वाले आ गए और दो लोगों को पकड़ लिया. पुलिस से गुहार है कि हमारे परिवार की सुरक्षा करें.'

पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच में हमले की वजह घरेलू विवाद प्रतीत होती है. श्रीधर की तलाश तेज कर दी गई है और उसके फरार साथियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने घटना को गंभीर मानते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement