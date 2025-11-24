'इन्हीं लोगों ने मेरे और बीवी के बीच आग लगाई है...', गुस्साए दामाद ने ससुराल में फोड़ा बम, टूटी छत

ओडिशा के भद्रक जिले के बंसदा थाना क्षेत्र अंतर्गत करनपल्ली पंचायत में शनिवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया. जानकारी के अनुसार, अपांडा गांव के रहने वाले श्रीधर नायक ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने की नीयत से उनके घर पर बम फेंककर हमला किया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

मिली जानकारी के मुताबिक, श्रीधर ने प्रेम संबंध के बाद बिजया पटन निवासी रामचंद्र महालिका की बेटी मामुनी से शादी की थी. शुरुआती दिनों में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में लगातार झगड़े होने लगे. विवाद बढ़ने पर मामुनी अपने मायके लौट आई. इसके बाद गांव के बुजुर्गों की बैठक में तय हुआ कि दोनों अलग-अलग रहें.

इसी निर्णय से नाराज़ होकर श्रीधर को लगा कि उसके रिश्ते में दरार आने की वजह ससुराल वाले हैं. इसी प्रतिशोध की भावना से उसने देर रात वारदात को अंजाम दिया. बताया जाता है कि शनिवार को करीब आधी रात को श्रीधर अपने दो दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और रामचंद्र महालिका के घर पर कई बम फेंक दिए. धमाके इतने तेज थे कि एस्बेस्टस की छत का एक हिस्सा टूट गया और घर के सभी लोग डर के मारे बाहर निकल आए.

धमाकों की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए और हमलावरों का पीछा किया. इस दौरान श्रीधर तो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, लेकिन उसके दो साथी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए. उनकी बाइक भी मौके पर बरामद की गई. तुरंत सूचना मिलने पर बंसदा पुलिस पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

श्रीधर की सास अर्नापूर्णा महालिका ने बताया, 'हम सब सो रहे थे कि अचानक पहला बम फेंका गया. हम बच्चे लेकर डर के मारे बाहर भागे. उसके बाद तीन और बम फेंके गए. हमने चिल्लाना शुरू किया तो गांव वाले आ गए और दो लोगों को पकड़ लिया. पुलिस से गुहार है कि हमारे परिवार की सुरक्षा करें.'

पुलिस ने कहा कि प्राथमिक जांच में हमले की वजह घरेलू विवाद प्रतीत होती है. श्रीधर की तलाश तेज कर दी गई है और उसके फरार साथियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने घटना को गंभीर मानते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----