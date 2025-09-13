scorecardresearch
 

क्लासमेट की आंखों में फेविक्विक डालने का मामला, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

ओडिशा के कंधमाल जिले के फिरींगिया ब्लॉक के सालागुड़ा स्थित सेवाश्रम स्कूल में आठ छात्रों की आंखों में फेविक्विक डालने की घटना सामने आई है. इस घटना में सात छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पीड़ित छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है. (Photo: Screengrab)
ओडिशा के कंधमाल जिले के फिरींगिया ब्लॉक के सालागुड़ा स्थित सेवाश्रम स्कूल के आठ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. दरअसल उनके कुछ सहपाठियों ने सोते समय उनकी आंखों में फेविक्विक डाल दिया था. बता दें कि फेविक्विक का इस्तेमाल धातु की चीजों को चिपकाने के लिए किया जाता है.

सात छात्रों की हालत अभी भी गंभीर

यह घटना देर रात हुई, जिसके बाद पीड़ित छात्र अपनी आंखें तक नहीं खोल पाए. उन्हें तुरंत गोछापाड़ा अस्पताल ले जाया गया और बाद में फुलबानी जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, एक छात्र को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई है, जबकि सात अन्य छात्र अब भी डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करा रहे हैं.

डॉक्टरों ने बताया कि चिपकाने वाले इस केमिकल से आंखों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन समय पर इलाज मिलने से स्थिति और गंभीर होने से बच गई. घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल के हेडमास्टर मनोरंजन साहू को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. 

कैंपस में क्यों और कैसे लेकर आए फेविक्विक?
 
अब यह जांच की जा रही है कि आखिरकार हॉस्टल में यह घटना कैसे हुई और इसमें वार्डन और अधीक्षक समेत स्टाफ की क्या भूमिका रही. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि छात्र फेविक्विक को कैंपस में कैसे लेकर आए और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी. 

कंधमाल के वेलफेयर ऑफिसर ने अस्पताल जाकर छात्रों से मुलाकात की, वहीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.

