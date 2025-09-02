पुल के नीचे संदिग्ध हालत में मिला इंजीनियरिंग छात्र का शव, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

ओडिशा के संबलपुर में एक कॉलेज छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई.मंगलवार को युवक की लाश एक पुल के नीचे मिली. मृतक की पहचान जाजपुर जिले के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र अंजनेय दास के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि दास विश्वविद्यालय के पुलस्त्य होस्टल में रहता था.

पुलिस के अनुसार, दास का शव बुर्ला में पीसी पुल के नीचे कई चोटों के साथ पड़ा मिला. उसे तुरंत वीर सुरेंद्र साईं आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (VIMSAR), बुर्ला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि उसके परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है और वे संबलपुर पहुंच रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि उसकी मौत की सही परिस्थितियों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.वदास के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई है.

बुर्ला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना और साजिश सहित सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है.वबुर्ला थाने के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) एस के बलियारसिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह एक आकस्मिक मौत थी. फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि इसके बाद मौत के कारण का पता लगाया जाएगा.

