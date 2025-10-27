देर रात गर्लफ्रेंड से मिलने खेत पहुंचा स्कूली छात्र, करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत

ओडिशा में कोरापुट जिले के अलीगांव गांव में एक कॉफी फार्म के पास 25 अक्टूबर की देर रात एक दुखद घटना घटी जिसमें एक युवक की जान चली गई.वह जंगली जानवरों को फंसाने के लिए बिछाए गए बिजली के तारों के संपर्क में आने से करंट लगने से मर गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृतक सेमिलिगुड़ा ब्लॉक के दुधारी ग्राम पंचायत के घाटगुड़ा गांव का एक बारहवीं का छात्र संजय बदनायक था. वह देर रात में कॉफी फार्म के पास अलीगांव की उसकी प्रेमिका से मिलने गया था. बताया जा रहा है कि युवक पास के एक खेत में लगे बिजली के जाल के संपर्क में आ गया और उसकी मौके पर ही करंट लगने से मौत हो गई.

सूत्रों ने बताया कि नाबालिग ने अपनी प्रेमिका से मिलने जाने से कुछ देर पहले उससे फोन पर बात की थी. घटना देखकर सदमे में आई लड़की अपने गांव वापस लौटी और स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया और उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल ले गए.

सूचना मिलने पर, सेमीलीगुडा पुलिस थाना अधिकारी अनीता कुजूर और उनकी टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जांच की और लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरापुट जिला मुख्यालय अस्पताल भेज दिया गया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जंगली जानवरों द्वारा क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए बिजली के तारों को अवैध रूप से जोड़ा गया था. चल रही जांच के तहत अलीगांव के दो निवासियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

मृतक की बहन ने कहा, 'हमें इस मामले में न्याय चाहिए. किसी ने मेरे भाई को घटनास्थल पर बुलाया था, और इसकी जांच होनी चाहिए. हमें ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ था. हमें घटना के बारे में घटनास्थल पर पहुंचने के बाद ही पता चला.'

मृतक के एक दोस्त ने कहा, 'मेरे दोस्त संजय ने मुझे एक लड़की से मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं उसके साथ चला आया. उसने मुझे कुछ दूरी पर कुछ देर रुकने के लिए कहा, लेकिन लगभग डेढ़ घंटे इंतजार करने के बाद, लड़की ने मुझे घटनास्थल पर बुलाया. जब मैं वहां पहुंचा, तो मैंने पाया कि मेरे दोस्त को बिजली का झटका लगा है.'

