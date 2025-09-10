ओडिशा: महिला शिक्षिका और छात्र नेता को बीच सड़क पीटकर घुमाया, आरोपी पति के समेत दो गिरफ्तार

ओडिशा के पुरी जिले में मंगलवार रात एक महिला शिक्षका के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट और अपमान का मामला सामने आया है. महिला के पति और उसके साथियों ने न केवल उसे पीटा बल्कि गले में हार पहनाकर सड़क पर घुमाया. महिला के साथ मौजूद छात्र नेता को भी भीड़ के बीच अपमानित किया गया.

जानकारी के मुताबिक पीड़िता का पति एक कॉलेज लेक्चरर है और दोनों के बीच कुछ समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था. महिला अपने पति से अलग किराए के मकान में रहती थी. मंगलवार रात करीब 8 बजे महिला का पति अपने कुछ साथियों के साथ घर में घुस आया. आरोप है कि उसने महिला को एक छात्र नेता के साथ देखा, जिसके बाद गुस्से में वह दोनों को खींचकर बाहर ले आया.

महिला शिक्षक को बीच सड़क अपमानित किया

इसके बाद पति और उसके साथियों ने महिला को पीटा और उसे सड़क पर परेड करवाई. महिला के गले में हार पहनाकर भीड़ के सामने अपमानित किया गया. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पुलिस महिला के पति समेत दो को गिरफ्तार किया

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई. पुलिस ने बताया कि महिला के पति सहित दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----