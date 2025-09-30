दीवार फांदकर प्रेमिका के घर में घुसा और करंट लगते ही जमीन पर गिर पड़ा, फिर...

धेनकानाल जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान सिमिलिया गांव निवासी बिस्वजीत बेहरा के रूप में हुई है. सूत्रों के मुताबिक बिस्वजीत अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था. बताया जा रहा है कि प्रेमिका ने ही उसे रात में घर बुलाया था. वहां पहुंचने पर वह दीवार फांदकर अंदर घुसा और तभी करंट की चपेट में आकर जमीन पर गिर पड़ा.

परिवार वालों ने तुरंत उसे धेनकानाल जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद मामला गंभीर मोड़ लेता दिख रहा है क्योंकि मृतक के परिवार ने पुलिस से लिखित शिकायत कर हत्या का आरोप लगाया है.

करंट की चपेट में आकर युवक की मौत

इस घटना पर एसपी ने बताया कि मामला संख्या 403 दर्ज किया गया है. प्राथमिक जांच में करंट से मौत की बात सामने आ रही है, लेकिन वास्तविक कारण की जांच जारी है. घटना 28 तारीख की रात हुई थी, मृतक के परिजनों ने दो दिन बाद सदर थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मृतक के दादा त्रिलोचन बेहरा ने बताया कि उनका पोता प्रेमिका से मिलने गया था. उसके दोस्त को भी साथ आने के लिए कहा गया था लेकिन वह नहीं गया. कुछ देर बाद प्रेमिका ने फोन कर बताया कि घर के पीछे भीड़ लगी है. जब दोस्त वहां पहुंचा तो बिस्वजीत खेत में करंट की चपेट में मृत पड़ा था. परिवार का आरोप है कि प्रेमिका के परिवार ने साजिश कर उसे बुलाया और मार डाला, उन्होंने न्याय की मांग की है.

