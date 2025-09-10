scorecardresearch
 

पुलिस को देख अचानक उठ खड़ी हुई पानी में पड़ी 'लाश', Video बना रहे लोग भी रह गए सन्न

Gwalior News: जिस युवक को लोग मृत समझ रहे थे, वह खड़ा होकर पानी से निकला और दौड़ने लगा. यह देखकर सभी हैरान रह गए. पुलिसकर्मी भी इस घटनाक्रम से सन्न रह गए. इसके बाद पुलिस ने युवक को हिदायत देकर छोड़ दिया.

REEL के लिए युवक पानी में बना 'लाश'.(Photo:Screengrab)
MP News: ग्वालियर के वीरपुर बांध में एक लाश तैरती हुई देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई. भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को भी सूचना दे दी. पुलिस गोताखोर को लेकर वीरपुर बांध पहुंची. गोताखोर जैसे ही लाश को निकालने के लिए पानी में उतरे तो अचानक लाश में हलचल हुई और जिस व्यक्ति को लोग मृत समझ रहे थे वह खड़ा हुआ और पानी से निकलकर दौड़ लगा दी. यह देखकर हर कोई हैरान रह गया. 

यह पूरा घटनाक्रम देखकर पुलिसकर्मी भी अचंभित हुए. पुलिस ने दौड़ लगाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम टिंकू निवासी आरोन बताया. 

टिंकू ने बताया कि वह रील बनाना चाहता था, इसलिए वह लाश की तरह वीरपुर बांध के पानी में तैरने लगा और उसके दोस्त रील बना रहे थे. देखें Video:- 

पुलिस ने टिंकू को समझाई दी कि भविष्य में वह इस तरह की कोई हरकत न करे, नहीं तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. 

गिरवाई थाना प्रभारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें वीरपुर बांध में लाश की सूचना मिली थी. गोताखोर पहुंचे तो लाश बना शख्स वहां से भागने लगा. उसे पड़कर समझाइश दी गई है. वह रील बनाने के लिए लाश की एक्टिंग कर रहा था.  

प्रत्यक्षदर्शी दिनेश प्रजापति ने कहा कि यहां भीड़ लगी हुई थी. वीरपुर बांध में ऐसा लग रहा था कोई मरा हुआ डाला है. कोई लोग वीडियो बना रहे थे. पुलिस पहुंची तो जिसे मारा समझ रहे थे वह उठकर भागने लगा. 

