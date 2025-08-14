MP: बुरहानपुर में महिला की हथौड़ी से हत्या, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, आरोपी शेख सलीम गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. महाराष्ट्र निवासी शेख सलीम ने 40 साल की शारदा के घर में घुसकर हथौड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी. सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद शारदा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

मृतका के देवर मिथुन सिरतुरे ने बताया कि वो घर पर मौजूद थे, तभी हाथापाई की आवाज सुनाई दी. पूछने पर आरोपी ने अपना नाम शेख सलीम बताया और धक्का देकर अंदर घुस आया. उसने शारदा के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया. घटना के समय मृतका का पति मनोज अपने बेटे के इलाज के लिए अस्पताल में था.

महिला की हत्या के बाद बवाल, फैला तनाव

हत्या की खबर से इलाके में तनाव फैल गया. अखिल भारतीय हिंदू महासभा, भीम आर्मी और बसपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शिकारपुरा थाने पहुंच गए और कड़ी कार्रवाई की मांग की. हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता ओम आजाद ने कहा कि यह घटना एक मानसिकता के तहत की गई है और इसे रोकना जरूरी है. भीम आर्मी के दत्तु मेढ़े और बसपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गाढ़े ने भी इसे योजनाबद्ध हमला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एफएसएल टीम मौके पर जांच कर रही है. शुरुआती जांच में मामला आपसी संबंधों का लग रहा है और धर्मांतरण से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम जरूरी है ताकि सभी सबूत सुरक्षित रह सकें.

शुरुआत में मृतका के परिजनों और संगठनों ने पोस्टमार्टम पर आपत्ति जताई, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वो तैयार हो गए. वारदात के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.



---- समाप्त ----