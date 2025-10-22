scorecardresearch
 

Feedback

'2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से ही लड़ूंगी', उमा भारती ने किया एलान

पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि वह 2029 में झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं. उन्होंने गौसेवा और गंगा संरक्षण पर जोर दिया. 29 अक्टूबर को भोपाल में गोपाष्टमी कार्यक्रम और 4 नवंबर को प्रयागराज में गंगा निर्मल अभियान आयोजित किया जाएगा. सड़क पर गायों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग की भी अपील की.

Advertisement
X
उमा भारती ने गौसेवा और गंगा संरक्षण पर जोर दिया. (File Photo: ITG)
उमा भारती ने गौसेवा और गंगा संरक्षण पर जोर दिया. (File Photo: ITG)

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुधवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ा जाए, और यदि उनकी पार्टी चाहेगी तो वह इसमें भाग लेने से मना नहीं करेंगी. उमा भारती ने बताया कि झांसी उनकी जन्मभूमि के नजदीक है और वहां विकास के कई काम करना उनके लिए महत्वपूर्ण है.

गौसेवा और गंगा संरक्षण पर जोर
उमा भारती ने भोपाल स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में एक बार फिर गौसेवा और गंगा संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों के पास गौचर होना चाहिए, ताकि गौ संवर्धन को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने सरकार से अपील की कि ‘लाड़ली बहना’ योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को गौशालाओं में गायों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाए. उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गौ और गंगा दोनों जरूरी हैं.

आगामी कार्यक्रमों की जानकारी
उमा भारती ने कहा कि 29 अक्टूबर को भोपाल में गोपाष्टमी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान भाग लेंगे और गौ संवर्धन पर चर्चा होगी. इसके अलावा 4 नवंबर को प्रयागराज में गंगा निर्मल अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों से गंगा के दोनों किनारों की सफाई में भाग लेने की अपील की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

CM ने कहा कि गाय का दूध सेहत के फायदेमंद है. (Photo: ITG)
'सेहत के लिए अंडे की जगह पिएं दूध...', CM मोहन यादव ने क्यों दी ये सलाह? 
Uma Bharti
'ऑपरेशन सिंदूर का अंतिम लक्ष्य PoK को वापस लेना', बोलीं उमा भारती 
UP के आंवला पहुंची उमा भारती.
UP में उठी शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग, उमा भारती कर गईं CM योगी से गुजारिश  
Uma Bharti
'मक्का-मदीना और राम जन्मभूमि की तुलना हो सकती है लेकिन...', ऐसा क्यों बोलीं उमा भारती? 
Uma Bharti Malegaon
मालेगांव ब्लास्ट फैसले पर उमा भारती से खास बातचीत; देखें  
Advertisement

सड़क पर गायों की सुरक्षा
उमा भारती ने सड़क पर खड़ी गायों को बचाने के लिए सुझाव दिया कि सड़कों के दोनों किनारों पर फेंसिंग की जाए, ताकि इन गायों को दुर्घटना और नुकसान से बचाया जा सके.

पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण से जुड़ा है. गौसेवा और गंगा संरक्षण के माध्यम से वह समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Advertisement