'2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से ही लड़ूंगी', उमा भारती ने किया एलान

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुधवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ा जाए, और यदि उनकी पार्टी चाहेगी तो वह इसमें भाग लेने से मना नहीं करेंगी. उमा भारती ने बताया कि झांसी उनकी जन्मभूमि के नजदीक है और वहां विकास के कई काम करना उनके लिए महत्वपूर्ण है.

गौसेवा और गंगा संरक्षण पर जोर

उमा भारती ने भोपाल स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत में एक बार फिर गौसेवा और गंगा संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसानों के पास गौचर होना चाहिए, ताकि गौ संवर्धन को बढ़ावा मिल सके. उन्होंने सरकार से अपील की कि ‘लाड़ली बहना’ योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को गौशालाओं में गायों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाए. उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत के लिए गौ और गंगा दोनों जरूरी हैं.

आगामी कार्यक्रमों की जानकारी

उमा भारती ने कहा कि 29 अक्टूबर को भोपाल में गोपाष्टमी पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान भाग लेंगे और गौ संवर्धन पर चर्चा होगी. इसके अलावा 4 नवंबर को प्रयागराज में गंगा निर्मल अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों से गंगा के दोनों किनारों की सफाई में भाग लेने की अपील की जाएगी.

सड़क पर गायों की सुरक्षा

उमा भारती ने सड़क पर खड़ी गायों को बचाने के लिए सुझाव दिया कि सड़कों के दोनों किनारों पर फेंसिंग की जाए, ताकि इन गायों को दुर्घटना और नुकसान से बचाया जा सके.

पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ किया कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण से जुड़ा है. गौसेवा और गंगा संरक्षण के माध्यम से वह समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं.

