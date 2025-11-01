scorecardresearch
 

Feedback

50 साल के समधी पर आया महिला का दिल, पति और दो बच्चों को छोड़कर घर से हुई फुर्र

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक महिला होने वाले समधी के साथ अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर भाग गई. परिजनों ने महिला की पहले तो तलाश की, लेकिन जब वह नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने महिला और उसके होने वाले समधी को खोज निकाला.

Advertisement
X
थाने में बैठी समधी के साथ भागने वाली महिला. (Photo: Ravish Pal/ITG)
थाने में बैठी समधी के साथ भागने वाली महिला. (Photo: Ravish Pal/ITG)

कहते हैं कि प्यार उम्र, रिश्ते और समाज की सीमाओं को नहीं मानता. ऐसा ही एक मामला उज्जैन जिले के बड़नगर से सामने आया है. जहां 45 वर्षीय महिला अपने होने वाले समधी के साथ घर छोड़कर चली गई. यह मामला तब सामने आया जब महिला के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.  फिलहाल पुलिस ने महिला को खोजकर उसे परिवार को सौंप दिया है.

पति और दो बच्चों को छोड़कर भागी थी महिला

जानकारी के अनुसार बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंटवासा की रहने वाली महिला बीते 8 दिन से लापता थी. परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. तब उन्होंने पुलिस की मदद ली और महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. इसके बाद बड़नगर पुलिस ने खोजबीन शुरू की और आखिरकार महिला को ढूंढ निकाला. 

सम्बंधित ख़बरें

Murder accused mother-in-law and her daughter arrested by Baghpat police (Photo- ITG)
सास से इश्क, अश्लील वीडियो और प्रॉपर्टी... बागपत में दामाद के कत्ल की खौफनाक कहानी  
पुलिस ने मां-बेटी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. (Photo: AI-generated)
30 लाख का हो गया 3 लाख वाला प्लॉट, दामाद ने मांगा पैसा तो पलट गई रिश्तों की कहानी 
कासगंज में सास और दामाद के बीच मोहब्बत की चर्चा हर ओर होने लगी है (Photo: ITG)
गंदी मोहब्बत... सास-दामाद के बीच छह महीने से अफेयर, फोटो हुई वायरल तो सबको चला पता  
MP में बाइक साइलेंसरों पर 'रोडरोलर' एक्शन  
30 से ज्यादा साइलेंर नष्ट.(Photo:Screengrab)
उज्जैन: बुलेट के पटाखे वाले साइलेंसरों पर पुलिस ने चलवाया रोडरोलर 

यह भी पढ़ें: Samadhi-Samdhan love Story: थाने पहुंची समधी के साथ भागी महिला, कहा- जबरन हुई थी शादी

जांच के दौरान पुलिस को जो सच्चाई पता चली, उसने सभी को हैरान कर दिया. महिला ने बताया कि वह अपनी मर्जी से पति और दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी. पुलिस यह जानकर तब और हैरान रह गई जब महिला ने बताया कि उसका प्रेमी कोई और नहीं, बल्कि उसका होने वाला समधी था. महिला के बेटे की सगाई उस व्यक्ति की बेटी से होने वाली थी लेकिन सगाई से पहले ही दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और साथ भागने का फैसला कर लिया. 

Advertisement

8 दिन पहले परिजनों ने दर्ज कराई थी FIR

पुलिस ने जब दोनों को थाने बुलाया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक-दूसरे के प्रेम में हैं और अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं. मामला व्यक्तिगत होने के कारण पुलिस ने किसी पर कार्रवाई नहीं की और महिला को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया. इस बारे में आजतक से बात करते हुए बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि करीब 45 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आठ दिन पहले दर्ज हुई थी. 

जांच में पता चला कि महिला एक 50 वर्षीय पुरुष के साथ चली गई थी. जांच के दौरान सामने आया है कि जो महिला है उसके बेटे और पुरुष की बेटी की सगाई की बात हो रही थी. लेकिन सगाई होने से पहले ही महिला उस पुरुष के साथ चली गई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement