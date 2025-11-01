50 साल के समधी पर आया महिला का दिल, पति और दो बच्चों को छोड़कर घर से हुई फुर्र

कहते हैं कि प्यार उम्र, रिश्ते और समाज की सीमाओं को नहीं मानता. ऐसा ही एक मामला उज्जैन जिले के बड़नगर से सामने आया है. जहां 45 वर्षीय महिला अपने होने वाले समधी के साथ घर छोड़कर चली गई. यह मामला तब सामने आया जब महिला के परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस ने महिला को खोजकर उसे परिवार को सौंप दिया है.

पति और दो बच्चों को छोड़कर भागी थी महिला

जानकारी के अनुसार बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंटवासा की रहने वाली महिला बीते 8 दिन से लापता थी. परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. तब उन्होंने पुलिस की मदद ली और महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई. इसके बाद बड़नगर पुलिस ने खोजबीन शुरू की और आखिरकार महिला को ढूंढ निकाला.

जांच के दौरान पुलिस को जो सच्चाई पता चली, उसने सभी को हैरान कर दिया. महिला ने बताया कि वह अपनी मर्जी से पति और दो बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह रही थी. पुलिस यह जानकर तब और हैरान रह गई जब महिला ने बताया कि उसका प्रेमी कोई और नहीं, बल्कि उसका होने वाला समधी था. महिला के बेटे की सगाई उस व्यक्ति की बेटी से होने वाली थी लेकिन सगाई से पहले ही दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए और साथ भागने का फैसला कर लिया.

8 दिन पहले परिजनों ने दर्ज कराई थी FIR

पुलिस ने जब दोनों को थाने बुलाया तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक-दूसरे के प्रेम में हैं और अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं. मामला व्यक्तिगत होने के कारण पुलिस ने किसी पर कार्रवाई नहीं की और महिला को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया. इस बारे में आजतक से बात करते हुए बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि करीब 45 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आठ दिन पहले दर्ज हुई थी.

जांच में पता चला कि महिला एक 50 वर्षीय पुरुष के साथ चली गई थी. जांच के दौरान सामने आया है कि जो महिला है उसके बेटे और पुरुष की बेटी की सगाई की बात हो रही थी. लेकिन सगाई होने से पहले ही महिला उस पुरुष के साथ चली गई.

