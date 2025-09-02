उज्जैन में एसबीआई बैंक से करोड़ों गायब, ताले तोड़कर नहीं, ताले खोलकर हुई बड़ी चोरी!

उज्जैन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महानंदा नगर शाखा में सोमवार- मंगलवार की दरमियानी रात करोड़ों की चोरी हुई. चोरी की सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि ताले तोड़े नहीं गए, बल्कि खुलवाए गए. यह बात पुलिस को यह संकेत दे रही है कि वारदात में किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ हो सकता है.

सूत्रों के अनुसार, दो लोग देर रात बैंक पहुंचे और मेन गेट और लॉकर के ताले खोलकर 1-2 करोड़ रुपये का सोना और लगभग आठ लाख रुपये नकद लेकर चले गए. चोरी की जानकारी बैंक मैनेजर और सफाईकर्मी को सुबह हुई.

स्टेट बैंक से करोड़ों की चोरी

पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया. एफएसएल, फिंगरप्रिंट, साइबर और क्राइम टीम ने बैंक में स्पॉट विजिट कर सुराग जुटाए. बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे जांच में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. वहीं, बैंक के सामने की दुकान के कैमरे में चोरों की कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं.

एसपी उज्जैन प्रदीप शर्मा ने बताया कि सभी ताले सिक्वेंस में खोले गए थे, जो बिना चाबी संभव नहीं है. इसलिए संभावना है कि कोई अंदरूनी व्यक्ति इसमें शामिल है. उन्होंने कहा कि पुलिस फुटेज और अन्य सबूतों का एनालिसिस कर रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

चोरी हुए सोने का संबंध बैंक के गोल्ड लोन से है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि चोरी किए गए सोने और नकद का असली हुलिया और इस्तेमाल किसने किया. घटना में शामिल लोगों की पहचान और पकड़ के लिए पुलिस सक्रिय है. पुलिस अधिकारी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा और जिम्मेदारों को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी.

