SBI के आउटसोर्स कर्मचारी ने यूट्यूब देखकर अपनाया इस्लाम... दोस्तों संग बैंक में डाला 5 करोड़ का डाका, उज्जैन पुलिस का बड़ा खुलासा

Ujjain SBI heist: पुलिस ने सबसे पहले बैंक कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर डाली तो चौंकाने वाली बात सामने आई. दरअसल चोरी की पूरी साजिश बैंक के ही एक आउटसोर्स कर्मचारी जय भावसार उर्फ जीशान ने रची थी.

12 घंटे में पुलिस ने किया करोड़ों की बैंक चोरी का खुलासा.(Photo:ITG)
स्टोरी हाइलाइट्स

MP News: उज्जैन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की महानंदा नगर शाखा से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि करोड़ों की चोरी के मास्टरमाइंड ने कुछ समय पहले ही यू-ट्यूब देखकर अपना धर्म बदल लिया था. 

मामले का खुलासा करते हुए उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया,  महानंदा नगर की एसबीआई ब्रांच से सूचना प्राप्त हुई थी कि बैंक में चोरी हुई है. बयान में बताया गया कि करीब 5 करोड़ की कीमत वाली ज्वेलरी और करीब 8 लाख रुपए नगद गायब है. जो ज्वेलरी गायब हुई थी वो गोल्ड लोन के बदले लॉकर में रखी गई थी. 

एसपी प्रदीप शर्मा के मुताबिक, चोरी की यह वारदात सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात को हुई. आरोपी करीब ढाई बजे बैंक में घुसे और बिना ताला तोड़े महज़ 35 मिनट में लॉकर से 4 किलो 700 ग्राम सोना और 8 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए. यह सोना गोल्ड लोन के बदले लॉकर में जमा था. 

पुलिस को पता चला कि चोरी का मास्टरमाइंड जय भावसार उर्फ जीशान करीब छह महीने पहले ही बैंक में नियुक्त हुआ था. उसने अपने चार साथियों अब्दुला, साहिल, अरबाज और कोहिनूर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. 

जीशान ने बताया कि पिछले महीने ही बैंक में रहकर उसने और उसके साथी ने रेकी कर ली थी और तेज बारिश का इंतजार किया ताकि कोई कॉलोनी में बाहर न हो. चोरी के बाद पांचों साथी एक होटल गए, जहां चोरी का माल आपस में बराबर-बराबर बांटा और अपने अपने घर निकल गए. पुलिस ने आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में खोजबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया जिसके बाद जय उर्फ जीशान, अब्दुला, साहिल, अरबाज और कोहिनूर को गिरफ्तार कर लिया गया. 

यू-ट्यूब देखकर जय बना था जीशान
एसपी प्रदीप शर्मा ने खुलासा किया कि घटना का मास्टरमाइंड जय भावसार ने कुछ समय पहले ही यूट्यूब वीडियो देखकर धर्म परिवर्तन किया था और अपना नाम जीशान रख लिया था. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि धर्म परिवर्तन का चोरी से कोई संबंध था या नहीं.

