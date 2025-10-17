scorecardresearch
 

Feedback

डोरेमॉन को उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करते दिखाया, AI वीडियो पर भड़का विवाद, इंस्टाग्राम यूजर पर FIR की तैयारी

उज्जैन के विश्वप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को लेकर एक AI जनरेटेड वीडियो बनाने से विवाद गहरा गया है. वीडियो में एक गार्ड को गर्भगृह के बाहर जूते पहने, 250 रुपए के पास को स्टॉल पर बेचते और कार्टून कैरेक्टर डोरेमॉन को गर्भगृह के अंदर दर्शन करते दिखाया गया है.

Advertisement
X
गर्भगृह के बाहर गार्ड को जूते पहने दिखाया.(Photo:Screengrab)
गर्भगृह के बाहर गार्ड को जूते पहने दिखाया.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में आस्था और मर्यादा से खिलवाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है. किसी अज्ञात यूजर ने AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करके मंदिर के गर्भ गृह और परिसर का एक आपत्तिजनक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमॉन को महाकाल दर्शन करते हुए दिखाया गया है. एआई तकनीक से महाकालेश्वर का गर्भ गृह दिखाया गया है, जहां एक सुरक्षाकर्मी को जूते पहने हुए दर्शाया गया है.

वीडियो में दिखाया गया है कि सुरक्षाकर्मी डोरेमॉन को यह कहकर रोक रहा है, "यहां अंदर जाने के लिए गैजेट नहीं, वीआईपी पास लगता है."

सम्बंधित ख़बरें

धरने पर बैठे मृतक के परिजनों को समझाती पुलिस.(Photo:Screengrab)
उज्जैन पुलिस को 'अपशब्द' कहने वाले युवक ने की आत्महत्या, SI पर ₹40 हजार मांगने के आरोप 
इस विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से हुई थी. (Photo: Screengrab)
‘100 बार I Love Muhammad कहूंगी...’ उज्जैन में लगे पोस्टरों से मचा हंगामा 
उज्जैन के गरबा पंडालों में 'I Love You Mahakal' के पोस्टर.(Photo:Screengrab)
'आई लव मोहम्मद' के पलटवार में उज्जैन में लगे 'I Love Mahakal' के बैनर 
Devotees cheated in the name of booking rooms in Heritage Hotel
उज्जैन में हेरिटेज होटल बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी, फर्जी वेबसाइट और QR कोड से ली रकम 
जबलपुर की रहने वाली युवतियों की साजिश.(Photo:ITG)
MP: फीमेल इंस्टाग्राम फ्रेंड निकली किडनैपर, उज्जैन के लड़के को किया अगवा 

यूजर ने आपत्तिजनक क्लिप में मंदिर के बाहर स्टॉल लगाकर ₹250 के पास बेचते हुए भी दर्शाया है. डोरेमॉन को पास खरीदने के बाद गर्भ गृह में दर्शन करते और साधु के साथ नाचते हुए दिखाया गया है.

वीडियो वायरल होते ही महाकाल मंदिर प्रबंध समिति तत्काल एक्शन में आई. मंदिर समिति ने इसे आस्था और मर्यादा का मज़ाक बताते हुए महाकाल थाना पुलिस को पत्र लिखकर यूजर और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है.

Advertisement

मंदिर प्रशासक ने स्पष्ट किया कि यह वीडियो करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का केंद्र महाकाल मंदिर की छवि खराब करने वाला है और ऐसे AI जनरेटेड भ्रामक वीडियो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड पाया गया है. 

मंदिर समिति ने साफ किया है कि यह कृत्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और जिम्मेदार यूजर पर जल्द ही सख्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गुजरात कैबिनेट
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement