बाबा महाकाल की शरण में आए श्रद्धालु की मौत... भस्म आरती से ठीक पहले आया हार्ट अटैक, आखिरी स्टेटस में लिखा था- सांसें उधार की हैं, हम तो बस किराएदार हैं

उज्जैन के विश्वप्रसिद्ध महाकाल मंदिर में सोमवार को एक मार्मिक घटना सामने आई, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया. भस्म आरती में शामिल होने आए एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई. खास बात यह है कि मृतक ने अपनी मौत से ठीक पहले वॉट्सएप स्टेटस पर एक दार्शनिक पोस्ट लिखी थी, जिसे अब 'मौत का आभास' माना जा रहा है.

उज्जैन की पार्श्वनाथ सिटी में रहने वाले सौरभराज सोनी चाय की दुकान चलाते थे. सौरभराज हर सोमवार की तरह, इस सोमवार दीपावली के अवसर पर भी बाबा महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए रात करीब 1:00 बजे मंदिर पहुंचे थे.

वे भगवान के दर्शन कर पाते, इससे पहले ही उन्हें अटैक आ गया और वह गेट नंबर एक पर मूर्छित होकर गिर गए. उनके साथी और मंदिर के कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सौरभराज सोनी ने भगवान के दरबार में ही दुनिया को अलविदा कह दिया.

अंतिम स्टेटस बना चर्चा का विषय

सौरभराज सोनी के परिजन और मित्रों का कहना है कि उन्हें अपनी मौत का पहले ही आभास हो गया था. उन्होंने अपने मरने से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था:- "मिट्टी का शरीर है, सांसें उधार की है, दिल तो महाकाल का है, हम तो किराएदार हैं."

सौरभराज का हर सोमवार को भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए महाकाल मंदिर जाना उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है.

