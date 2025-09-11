scorecardresearch
 

Ujjain: महाकाल मंदिर के पास फिर चला मोहन सरकार का बुलडोजर, तीन महीने में 13 मकान जमींदोज

Ujjain News: उज्जैन के बेगम बाग इलाके में हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं. तीन महीने में 13 इमारतें जमींदोज की जा चुकी हैं. 29 अगस्त को अवैध चिकन-मटन दुकानों पर भी कार्रवाई हुई थी.

तीन महीने में 13 बिल्डिंग को किया गया जमीदोंज.(Photo:Screengrab)
तीन महीने में 13 बिल्डिंग को किया गया जमीदोंज.(Photo:Screengrab)

Ujjain News: महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग इलाके में मोहन यादव सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर फिर बुलडोजर चलाया. यह क्षेत्र महाकाल मंदिर पहुंचने का प्रमुख मार्ग है, जहां वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालु आते हैं. इस कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान, 100 नगर निगमकर्मी और प्रशासनिक अमला तैनात रहा. आधा दर्जन बुलडोजर और पोकलेन मशीनों से कार्रवाई की गई.

गुरुवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) ने बेगम बाग कॉलोनी में पांच भूखंडों पर बने 11 अवैध मकानों को ध्वस्त किया. ये मकान लीज शर्तों का उल्लंघन कर बनाए गए थे. 2024 में UDA ने 28 भूखंडों की लीज निरस्त कर निर्माण को अवैध घोषित किया था. 

UDA, नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 4 पोकलेन, 6 जेसीबी और 80 कर्मचारियों की मदद से इन मकानों को तोड़ा. 

UDA के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि 40 साल पहले आवासीय योजना के तहत भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन लोगों ने व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दीं और लीज का नवीनीकरण नहीं कराया. कुछ ने संपत्तियां दूसरों को बेच दीं. ऐसी 28 संपत्तियों की लीज रद्द कर UDA उन्हें अपने कब्जे में ले रहा है. 

महाकाल लोक निर्माण के बाद क्षेत्र में लोगों ने UDA नियमों की अनदेखी कर होटल और दुकानें बना ली थीं. एक सप्ताह पहले नॉनवेज होटल तोड़ी गई थी. 23 मई और 11 जून को भी UDA ने मकान तोड़कर भूखंड कब्जे में लिए थे.स्थानीय लोग अब इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं.

