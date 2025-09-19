उज्जैन में हेरिटेज होटल बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी, फर्जी वेबसाइट और QR कोड से ली रकम

उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं के साथ एक और ठगी का मामला सामने आया है. इस बार ठगों ने सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से एडवांस रकम वसूली. ठगों ने वेबसाइट पर क्यूआर कोड भी डाला और व्हाट्सएप पर चैट करके बुकिंग राशि अपने खाते में ट्रांसफर करवाई.

गुरुवार को एक पर्यटक होटल पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम से कोई रूम बुकिंग ही नहीं हुई है. इसके बाद होटल प्रबंधन ने महाकाल थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. जानकारी के मुताबिक, पिछले ढाई माह में छह से सात पर्यटक इस तरह की ठगी के शिकार हो चुके हैं. अब तक पांच से छह लाख रुपये की ठगी हो चुकी है.

श्रद्धालुओं के साथ ठगी

महाकाल थाना पुलिस ने दो पर्यटकों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है. एडिशनल एसपी ग्रामीण राहुल देशमुख ने बताया कि होटल की फर्जी वेबसाइट बनाई गई थी. फिलहाल दो कंप्लेंट्स आए हैं और जांच जारी है. वेबसाइट की तकनीकी डिटेल और खातों की जानकारी निकाली जा रही है ताकि अपराधियों पर कार्रवाई हो सके.

वेबसाइट पर डाला क्यूआर कोड

बता दें कि इससे पहले भी महाकाल मंदिर भक्त निवास और अन्य धर्मशालाओं के नाम पर कई बार ऑनलाइन ठगी हो चुकी है. करीब दो महीने पहले पुलिस ने ऐसी सात फर्जी वेबसाइट बंद करवाई थीं. इसके अलावा दर्शन कराने के नाम पर भी श्रद्धालुओं से ठगी के मामले दर्ज हैं

