उज्जैन: शिप्रा नदी से 44 घंटे बाद मिला दूसरे SI का शव, लेडी कांस्टेबल का अभी भी कोई सुराग नहीं

MP News: उज्जैन जिले में उफनती क्षिप्रा नदी में कार गिरने के बाद 46 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है. लापता पुलिसकर्मियों का पता लगाने के लिए बचाव एजेंसियां ​​ताबड़तोड़ कोशिश कर रही हैं. टीआई और एसआई के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अभी महिला कांस्टेबल का पता नहीं चल सका है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कार बिना रेलिंग वाले पुल से गिरी, तब आरती पाल कार चला रही थीं.

दरअसल, तीन पुलिसकर्मियों को ले जा रही कार शनिवार रात करीब 9 बजे एक पुल से नदी में गिर गई थी, तभी से लापता पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है. पानी का तेज बहाव तलाशी अभियान को मुश्किल बना रहा है.

जियावाजी गंज शहर की पुलिस अधीक्षक पुष्पा प्रजापति ने बताया कि उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा (58) का शव रविवार सुबह और उप-निरीक्षक मदन लाल (57) शव सोमवार शाम बरामद कर लिया गया है. लाल का शव ब्रिज से 3 किलोमीटर दूर नदी में उतराता मिला, जबकि कांस्टेबल आरती पाल (30) का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

सीएसपी प्रजापति ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के 25, राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के 25 और लगभग 10 स्थानीय गोताखोरों सहित 50 से ज़्यादा बचावकर्मी दोनों लापता कर्मियों की तलाश में जुटे हैं.

Advertisement

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नाव और मशीनीकृत नावें और दो ड्रोन भी तैनात किए गए हैं. उन्होंने कहा, "ये स्थानीय गोताखोर, जो पलक झपकते ही आगंतुकों के नदी में फेंके गए सिक्कों को ढूंढ़ लेते हैं, हमारे दो साथियों का भी पता नहीं लगा पा रहे हैं."

महिला अधिकारी ने बताया कि नदी के तेज बहाव और गहराई के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित उन्हेल पुलिस स्टेशन के तीन पुलिसकर्मी एक लापता नाबालिग के मामले की जांच के लिए जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई.

---- समाप्त ----