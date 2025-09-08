MP: बुरहानपुर के बिरोदा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव, 3 घायल, 7 गिरफ्तार

MP News: बुरहानपुर जिले के बिरोदा गांव में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा पाठ के बाद पथराव की घटना सामने आई. रविवार रात इस घटना में दो समुदाय आमने-सामने हो गए, जिसमें 7 लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. इस मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है.

दरअसल, लालबाग थाना इलाके के बिरोदा गांव में सभी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका था, लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण एक प्रतिमा का विसर्जन सोमवार को किया जाना था. इस दौरान पंडाल के सामने हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया गया. पाठ समाप्त होते ही पथराव शुरू हो गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई और दोनों समुदाय आमने-सामने हो गए. इस घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

स्थानीय बीजेपी विधायक अर्चना चिटनिस ने लालबाग थाने पहुंचकर कहा कि पिछले साल भी गांव में ऐसी घटना हुई थी. उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी. चिटनिस ने जोर देकर कहा कि न्याय का पहला सिद्धांत दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई है. उधर, घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

जिला एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा पाठ के समाप्त होते ही मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और दोनों समुदाय आमने-सामने हो गए. घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है.

इस मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करेगी. घटना के कारणों की जांच जारी है.

