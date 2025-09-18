scorecardresearch
 

Feedback

सोनम, मुस्कान और... दशहरे पर जलेंगे पति की हत्या की आरोपी 11 महिलाओं की पुतले, बताया 'मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा'

इंदौर में इस बार दशहरे पर रावण नहीं, बल्कि 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलाया जाएगा. इस पुतले पर उन 11 महिलाओं की तस्वीरें होंगी, जिन्होंने पति या बच्चों की हत्या जैसे अपराध किए हैं. इनमें सोनम रघुवंशी और मुस्कान जैसे नाम शामिल हैं. कार्यक्रम पत्नी पीड़ित संस्था ‘पौरुष’ आयोजित कर रही है, जिसका उद्देश्य महिला अपराधों पर समाज को जागरूक करना है.

Advertisement
X
सोनम रघुवंशी और मुस्कान की फाइल फोटो. (ITG)
सोनम रघुवंशी और मुस्कान की फाइल फोटो. (ITG)

मध्य प्रदेश के इंदौर में इस साल दशहरा कुछ अलग संदेश देने वाला होगा. महालक्ष्मी नगर स्थित मेला मैदान में पारंपरिक रावण दहन की जगह 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलाया जाएगा. खास बात यह है कि इस पुतले के हर मुख पर उन महिलाओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिन्होंने अपने पतियों या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या जैसे जघन्य अपराध किए हैं.

आयोजकों के मुताबिक, इस पुतले को तैयार करने का मकसद समाज को महिला अपराधों के बढ़ते मामलों से आगाह करना है. इनमें इंदौर की सोनम रघुवंशी का नाम भी शामिल है, जिसने हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी. इसी तरह मुस्कान नामक महिला का चेहरा भी इसमें लगाया जाएगा, जिस पर भी पति की हत्या का आरोप है. 

यह भी पढ़ें: इंदौर ट्रक हादसा: पुलिस बोली- हद से ज्यादा शराब के नशे में था ड्राइवर, आग लगने के बाद भी नहीं रोका वाहन

सम्बंधित ख़बरें

इस ट्रक ने कुचल डाली 3 जिंदगियां.(File Photo:PTI)
इंदौर ट्रक हादसा: पुलिस बोली- हद से ज्यादा शराब के नशे में था ड्राइवर, गिरफ्तार 
इंदौर हादसे पर CM मोहन यादव का सख्त एक्शन 
पीड़ित परिवारों-घायलों से मिले प्रदेश के मुखिया.(Photo:ITG)
इंदौर ट्रक हादसे पर सख्त एक्शन... DCP ट्रैफिक को हटाया, ACP सहित 8 सस्पेंड 
इंदौर में ट्रक ने कई लोगों को कुचला. (Photo: Screengrab)
इंदौर: नशे में धुत ट्रक ड्राइवर का तांडव, एक KM तक 10 लोगों को कुचला, दो की मौत 
Out-of-control truck wreaks havoc in Indore, 2 dead, several injured.
रफ्तार का कहर, ट्रक ने कई गाड़‍ियों को मारी टक्कर, देखें तस्वीरें 

इंदौर

कुल 11 ऐसी महिलाओं की तस्वीरें इस पुतले पर होंगी, जिन्हें 'मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा' का प्रतीक माना गया है. यह अनोखी पहल पत्नी पीड़ित पुरुषों की संस्था ‘पौरुष’ ने की है. संस्था का कहना है कि समाज में पुरुषों पर होने वाले अपराधों और महिलाओं द्वारा किए गए संगीन अपराधों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. ऐसे में दशहरे जैसे बड़े पर्व के जरिए यह संदेश देना जरूरी है कि अपराध किसी भी रूप में अस्वीकार्य है.

Advertisement

इंदौर

कार्यक्रम 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन आयोजित होगा. पुतले के पोस्टर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और लोगों में इसे लेकर चर्चा तेज है. आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि यह आयोजन समाज को महिला अपराधों पर सोचने और जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा. इस बार का दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि महिला अपराधों के खिलाफ चेतावनी का भी संदेश लेकर आएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement