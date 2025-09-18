सोनम, मुस्कान और... दशहरे पर जलेंगे पति की हत्या की आरोपी 11 महिलाओं की पुतले, बताया 'मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा'

मध्य प्रदेश के इंदौर में इस साल दशहरा कुछ अलग संदेश देने वाला होगा. महालक्ष्मी नगर स्थित मेला मैदान में पारंपरिक रावण दहन की जगह 11 मुखी शूर्पणखा का पुतला जलाया जाएगा. खास बात यह है कि इस पुतले के हर मुख पर उन महिलाओं की तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिन्होंने अपने पतियों या मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या जैसे जघन्य अपराध किए हैं.

आयोजकों के मुताबिक, इस पुतले को तैयार करने का मकसद समाज को महिला अपराधों के बढ़ते मामलों से आगाह करना है. इनमें इंदौर की सोनम रघुवंशी का नाम भी शामिल है, जिसने हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी. इसी तरह मुस्कान नामक महिला का चेहरा भी इसमें लगाया जाएगा, जिस पर भी पति की हत्या का आरोप है.

कुल 11 ऐसी महिलाओं की तस्वीरें इस पुतले पर होंगी, जिन्हें 'मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखा' का प्रतीक माना गया है. यह अनोखी पहल पत्नी पीड़ित पुरुषों की संस्था ‘पौरुष’ ने की है. संस्था का कहना है कि समाज में पुरुषों पर होने वाले अपराधों और महिलाओं द्वारा किए गए संगीन अपराधों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. ऐसे में दशहरे जैसे बड़े पर्व के जरिए यह संदेश देना जरूरी है कि अपराध किसी भी रूप में अस्वीकार्य है.

कार्यक्रम 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन आयोजित होगा. पुतले के पोस्टर पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं और लोगों में इसे लेकर चर्चा तेज है. आयोजक उम्मीद कर रहे हैं कि यह आयोजन समाज को महिला अपराधों पर सोचने और जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा. इस बार का दशहरा सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि महिला अपराधों के खिलाफ चेतावनी का भी संदेश लेकर आएगा.

