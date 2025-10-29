DM को 'मुख्य सचिव' बनकर किया कॉल... IAS अफसर ने शक होने पर बुलवाया, बाप-बेटे समेत 3 दबोचे गए

MP में साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह अब आम नागरिकों के साथ-साथ जिले के प्रशासनिक अफसरों को भी निशाना बना रहे हैं. सिंगरौली जिले में कलेक्टर गौरव बैनल को मुख्य सचिव बनकर फर्जी कॉल करने और जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) फंड से जुड़े काम कराने का निर्देश देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

CSP पीएस परस्ते ने खुलासा किया कि 25 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय से शिकायत मिली कि सिंगरौली कलेक्टर के शासकीय फोन पर एक अज्ञात शख्स का कॉल आया, जिसने खुद को मुख्य सचिव (Chief Secretary) बताते हुए DMF से जुड़े काम कराने के निर्देश दिए.

कलेक्टर गौरव बैनल को इस कॉल पर संदेह हुआ. उन्होंने जाल बिछाया और चालाकी से आरोपी को सिंगरौली बुलाया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान भोपाल निवासी सचिन मिश्रा, उसके पिता वीपी मिश्रा और सिंगरौली के सचिंद्र तिवारी के रूप में हुई है.

रिपोर्ट पर थाना बैढ़न में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई है. आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

