scorecardresearch
 

Feedback

DM को 'मुख्य सचिव' बनकर किया कॉल... IAS अफसर ने शक होने पर बुलवाया, बाप-बेटे समेत 3 दबोचे गए

IAS Gaurav Benal: सिंगरौली जिले कलेक्टर गौरव बैनल को एक शख्स ने फोन कर 'मुख्य सचिव' बनकर DMF जुड़े कार्यों कराने के निर्देश दिया था लेकिन कलेक्टर संदेह हुआ तो आरोपी को सिंगरौली बुलाया और पुलिस हिरासत में लिया. पकड़े गए दो आरोपी भोपाल के बाप-बेटे हैं, जबकि तीसरा सिंगरौली जिले का निवासी है.

Advertisement
X
फर्जी कॉल करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार.(Photo:ITG)
फर्जी कॉल करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार.(Photo:ITG)

MP में साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह अब आम नागरिकों के साथ-साथ जिले के प्रशासनिक अफसरों को भी निशाना बना रहे हैं. सिंगरौली जिले में कलेक्टर गौरव बैनल को मुख्य सचिव बनकर फर्जी कॉल करने और जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) फंड से जुड़े काम कराने का निर्देश देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

CSP पीएस परस्ते ने खुलासा किया कि 25 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय से शिकायत मिली कि सिंगरौली कलेक्टर के शासकीय फोन पर एक अज्ञात शख्स का कॉल आया, जिसने खुद को मुख्य सचिव (Chief Secretary) बताते हुए DMF  से जुड़े काम कराने के निर्देश दिए.

कलेक्टर गौरव बैनल को इस कॉल पर संदेह हुआ. उन्होंने जाल बिछाया और चालाकी से आरोपी को सिंगरौली बुलाया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

भीड़ ने सरकारी गाड़ी के ड्राइवर और होमगार्ड को पीटा.(Photo:Screengrab)
IAS की एस्कॉर्ट कार ने दिव्यांग को कुचला, ड्राइवर और गार्ड पर बरसी भीड़ 
भव्या मित्तल 2014 बैच की IAS अधिकारी हैं.(File Photo:ITG)
IAS की वॉट्सएप DP लगाकर MP के अफसरों मांगा जा रहा पैसा! अलर्ट रहें 
IAS नागार्जुन बी गौड़ा खंडवा जिला पंचायत CEO हैं.(Photo:arjun_gowda__ias)
₹51 करोड़ के जुर्माने को ₹4 हजार करने वाले IAS ने खरीदी भोपाल में जमीन 
पुलिस की टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड से सुलझाई गुत्थी.(Photo:ITG)
साली ने दी जीजा की सुपारी... रील में देखा मर्डर का आइडिया, गर्दन में मारे चाकू  
Aadhaar Card SIR
SIR 2.0 का पूरा प्रोसेस क्या है, बिहार के विवाद के बाद क्या बदलाव हुए हैं? आम आदमी के काम की बातें 

पकड़े गए आरोपियों की पहचान भोपाल निवासी सचिन मिश्रा, उसके पिता वीपी मिश्रा और सिंगरौली के सचिंद्र तिवारी के रूप में हुई है. 

रिपोर्ट पर थाना बैढ़न में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई है. आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement