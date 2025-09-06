MP के शिवपुरी में पुलिस का एक्शन... 6.21 करोड़ रुपये मूल्य की चरस जब्त, एक गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शुक्रवार को 38 वर्षीय एक स्थानीय निवासी के पास से 6.21 करोड़ रुपये मूल्य की चरस जब्त की गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जानकारी के मुताबिक एक गुप्त सूचना पर देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने संदीप सिंह नामक व्यक्ति को रोका और उसके पास से दो थैलों में से 60 पैकेट चरस बरामद की.

पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया कि इस मामले में एक नई खरीदी गई किआ कार भी जब्त की गई है. सिंह ने पुलिस को बताया कि उसे लखनऊ के एक ट्रक चालक से 6.21 करोड़ रुपये मूल्य की 30.295 किलोग्राम चरस मिली थी. यह ट्रक चालक हाल ही में नेपाल टमाटर लेकर गया था.

सिंह के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. सिंह, जिसे कुछ महीने पहले गुना जिले में 650 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया था. इस मामले में उसे जेल भी भेजा गया था, लेकिन अभी वह जमानत पर बाहर है. अधिकारी ने बताया कि उस पर अन्य गंभीर अपराध भी दर्ज हैं.

अधिकारियों के अनुसार पिछले साल जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में 3.49 करोड़ रुपये मूल्य की 17 किलोग्राम चरस जब्त की गई थी. वहीं, इस साल अब तक शिवपुरी जिले में लगभग 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाएं और अवैध शराब जब्त की गई है.

इस जखीरे में 30.29 किलोग्राम चरस, 1,294.85 ग्राम स्मैक, 903.86 किलोग्राम गांजा, 955 ग्राम अफीम, 12.15 किलोग्राम डोडा चूरा और 37,348 लीटर अवैध शराब शामिल है.

