डंपर ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, बनारस से लौट रहे महाराष्ट्र के दो कांवड़ियों की मौत, 11 घायल

कांवड़ियों का जत्था मध्य प्रदेश के सिवनी में भीषण हादसे का शिकार हो गया. यहां तेज रफ्तार डंपर ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर आगे चल रहे श्रद्धालुओं पर चढ़ गया. हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं, जिनमें तीन की हालत गंभीर है.

घायल कांवड़ियों को अस्पताल में कराया भर्ती. (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कांवड़ियों का जत्था एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया. यह हादसा एनएच-44 पर हुआ. यहां एक तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कांवड़ियों पर चढ़ गया. इस हादसे में मौके पर ही दो कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के अकोला जिले के 30-35 कांवड़िये काशी (बनारस) से गंगाजल लेकर लौट रहे थे. यात्रा के दौरान वे रात में भोजन के लिए सिवनी में रुके थे. खाना खाने के बाद सभी महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे थे. कांवड़ियों का जत्था पैदल चल रहा था, जबकि उनके पीछे सामान और लोग लेकर एक ट्रैक्टर भी चल रहा था. अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर आगे बढ़कर कांवड़ियों पर चढ़ गया.

हादसे में घायल कांवड़ियों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया. बाकी 11 घायलों का इलाज जारी है, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है. एएसपी सिवनी दीपक मिश्रा ने बताया कि डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिससे आगे चल रहे कांवड़िये घायल हुए.

एएसपी ने कहा कि मृतक और घायल सभी अकोला जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है. घायलों का कहना है कि वे सावन में जलाभिषेक के लिए काशी से जल लेकर लौट रहे थे. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.



