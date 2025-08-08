डंपर ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, बनारस से लौट रहे महाराष्ट्र के दो कांवड़ियों की मौत, 11 घायल

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में कांवड़ियों का जत्था एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया. यह हादसा एनएच-44 पर हुआ. यहां एक तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कांवड़ियों पर चढ़ गया. इस हादसे में मौके पर ही दो कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के अकोला जिले के 30-35 कांवड़िये काशी (बनारस) से गंगाजल लेकर लौट रहे थे. यात्रा के दौरान वे रात में भोजन के लिए सिवनी में रुके थे. खाना खाने के बाद सभी महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहे थे. कांवड़ियों का जत्था पैदल चल रहा था, जबकि उनके पीछे सामान और लोग लेकर एक ट्रैक्टर भी चल रहा था. अचानक पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर आगे बढ़कर कांवड़ियों पर चढ़ गया.

यह भी पढ़ें: सावन के तीसरे सोमवार पर बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आया डीजे, 8 कांवड़ियों की मौत, कई झुलसे

हादसे में घायल कांवड़ियों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया. बाकी 11 घायलों का इलाज जारी है, जिनमें से तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है. एएसपी सिवनी दीपक मिश्रा ने बताया कि डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिससे आगे चल रहे कांवड़िये घायल हुए.

Advertisement

एएसपी ने कहा कि मृतक और घायल सभी अकोला जिले के रहने वाले हैं. पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है. घायलों का कहना है कि वे सावन में जलाभिषेक के लिए काशी से जल लेकर लौट रहे थे. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है और प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है.

---- समाप्त ----