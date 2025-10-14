scorecardresearch
 

Feedback

सिवनी हवाला लूट: CM मोहन यादव की सख्ती के बाद SDOP पूजा पांडेय समेत 5 गिरफ्तार; 11 पुलिसकर्मियों पर डकैती-अपहरण की FIR

मध्य प्रदेश के सिवनी में ₹2.96 करोड़ की हवाला रकम लूटने के हाई-प्रोफाइल मामले में आखिरकार 5 दिन बाद बड़ी कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के कड़े रुख के बाद SDOP पूजा पांडेय समेत 11 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है.

Advertisement
X
SDOP पूजा पांडेय समेत 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)
SDOP पूजा पांडेय समेत 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के सिवनी में हवाला लूट मामले में आखिरकार 5 दिन बाद SDOP पूजा पांडे और टीआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिसवालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इनमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी 6 फरार हैं. लखनवाड़ा थाने में पुलिसकर्मियों पर डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया गया है. 

दरअसल, सिवनी में 8 और 9 अक्टूबर की रात SDOP पूजा पांडेय ने NH-44 पर चेकिंग लगाई थी. इसी दौरान नागपुर से जबलपुर जा रही एक गाड़ी में 2.96 करोड़ रुपये हवाला की रकम बरामद हुई. 

आरोप है कि पूजा पांडेय ने पूरी रकम आरोपियों से ले ली और बिना कानूनी कार्रवाई किए उन्हें भगा दिया. अगले दिन हवाला कारोबारियों ने सिवनी कोतवाली थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दी. इस बात की खबर बाहर आने पर हड़कंप मच गया. 

सम्बंधित ख़बरें

सिवनी की SDOP पूजा पांडे सस्पेंड.(Photo:ITG)
₹1.45 करोड़ 'दबा' गए पुलिसवाले... SDOP पूजा पांडेय भी सस्पेंड, DGP का आदेश 
MP के 'हवाला कांड'.में पुलिस अफसरों पर 'नो एक्शन' 
SDOP पूजा पांडेय को भी सस्पेंड कर दिया गया है.(Photo:ITG)
₹1.45 करोड़ 'डकारे'... पुलिस अफसरों पर 'नो एक्शन', हवाला कारोबारियों पर FIR 
MP में डेढ़ करोड़ दबा गए पुलिसवाले  
CSP पूजा पांडे पर कार्रवाई की तैयारी.(Photo:ITG)
MP: पुलिस पर ₹1.45 करोड़ की 'लूट' का आरोप, TI समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड 

आईजी प्रमोद वर्मा ने कार्रवाई करते हुए SDOP पूजा पांडेय, बंडोल थाने के टीआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच जबलपुर के एएसपी आयुष गुप्ता को सौंप दी.

इसी बीच, 11 अक्टूबर को हवाला कारोबारियों सोहन परमार, इरफान पठान और शेख मुख्तार के खिलाफ लखनवाड़ा थाने में संगठित अपराध की धारा 112 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर दिया.

Advertisement

13 अक्टूबर को आईजी प्रमोद वर्मा सिवनी पहुंचे और हवाला कारोबारियों के खिलाफ दर्ज मामले और उसकी जांच में त्रुटियां बताते हुए पूरे मामले की जांच जबलपुर एएसपी क्राइम जितेंद्र सिंह को सौंप दी. आईजी प्रमोद वर्मा ने इस मामले में पुलिस के सीनियर अफसरों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया.

इसके बाद पुलिस महकमे पर आरोपी पुलिस वालों को बचाने की चर्चाएं होने लगीं और मंगलवार को सीएसपी समेत 11 पुलिसवालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. SDOP पूजा पांडे समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और बाकी 6 फरार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement