scorecardresearch
 

Feedback

आधे तुम रखो, आधे हम... CSP मैडम ने हवाला के 3 करोड़ बांटे, फिर भी ₹25 लाख पर डोली नीयत, सिवनी लूट की अंदरूनी कहानी

MP के सिवनी जिले में CSP पूजा पांडेय और उनके 11 पुलिसकर्मियों पर हुई बड़ी कार्रवाई के पीछे की पूरी कहानी बेहद चौंकाने वाली है. ₹2.96 करोड़ की हवाला रकम लूटने के बाद रकम बांटने का समझौता हुआ, लेकिन ₹25 लाख की हेराफेरी ने पूरे पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया.

Advertisement
X
CSP पूजा पांडेय समेत 11 पुलिसकर्मियों पर FIR.(Photo:ITG)
CSP पूजा पांडेय समेत 11 पुलिसकर्मियों पर FIR.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश पुलिस की CSP पूजा पांडेय बेहद चर्चा में हैं. सिर्फ पूजा ही नहीं, उनके अधीन काम करने वाले थाना प्रभारी से लेकर 11 पुलिसकर्मी नौकरी से सस्पेंड हो चुके हैं. यही नहीं, महिला पुलिस अफसर समेत 11 लोगों पर डकैती और अपहरण की धाराओं में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है और उनको सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी है. जानिए सिवनी हवाला लूट की पूरी कहानी...

दरअसल, 8-9 अक्टूबर की रात को सिवनी जिले में पदस्थ CSP पूजा पांडेय को मुखबिर से सूचना मिली कि कटनी जिले से हवाला कारोबारी बड़ी रकम लेकर महाराष्ट्र के लिए निकले हैं.

इस पर पूजा ने अपने अधीन आने वाले थाने बंडोल थाने के टीआई यानी थाना प्रभारी को हवाला कारोबारियों की क्रेटा गाड़ी को फॉलो करने को कहा. इसी दौरान लखनवाड़ा थाने की सीमा के तहत आने वाले हाइवे पर सीएसपी पुलिस कांस्टेबलों को लेकर पहुंच जाती हैं. पीछे से बंडोल थाना प्रभारी भी आ जाते हैं. दावा है कि यहां क्रेटा कार रुकवाई गई और कारोबारियों के पास मिले 2 करोड़ 96 लाख रुपए छीन लिए. 

सम्बंधित ख़बरें

SDOP पूजा पांडे समेत 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार.(Photo:Screengrab)
सिवनी हवाला लूट: SDOP पूजा पांडेय समेत 5 गिरफ्तार, 11 पर FIR 
सिवनी की SDOP पूजा पांडे सस्पेंड.(Photo:ITG)
₹1.45 करोड़ 'दबा' गए पुलिसवाले... SDOP पूजा पांडेय भी सस्पेंड, DGP का आदेश 
CSP पूजा पांडे पर कार्रवाई की तैयारी.(Photo:ITG)
MP: पुलिस पर ₹1.45 करोड़ की 'लूट' का आरोप, TI समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड 
SDOP पूजा पांडेय को भी सस्पेंड कर दिया गया है.(Photo:ITG)
₹1.45 करोड़ 'डकारे'... पुलिस अफसरों पर 'नो एक्शन', हवाला कारोबारियों पर FIR 
MP के 'हवाला कांड'.में पुलिस अफसरों पर 'नो एक्शन' 

इसके बाद घबराए कारोबारी जैसे-तैसे दूसरे दिन सिवनी कोतवाली थाने पहुंचे और उन्होंने थाना इंचार्ज को पुलिस की लूट की कहानी सुनाई. चूंकि थाना महिला अधिकारी पूजा पांडेय के अधीन ही आता था तो टीआई ने फरियादियों की अपनी बॉस तक बात पहुंचाई.

Advertisement

लूटने के बाद 50-50 का फॉर्मूला

इसके बाद पूजा पांडेय के दफ्तर में फरियादियों को बुलाया गया और महिला अधिकारी ने कारोबारियों से 50-50 पर रजामंदी कर ली गई. चूंकि पैसा अवैध रूप से ले जाया जा रहा था, इसलिए हवाला ऑपरेटर भी आधे आधे पर मान गए. आरोपों के अनुसार, 2.96 करोड़ रुपए के आधे आधे 1.48 पुलिस ने रख लिए और इतने ही हवाला कारोबारी लेकर निकल गए. 

₹25 लाख की हेराफेरी से बिगड़ी बात

इसी बीच, बीच रास्ते में हवाला ऑपरेटर्स ने अपनी कार में रुपए गिनने शुरू किए तो उनका दिमाग चकरा गया. दोबारा फिर गिनती हुई तो 1.48 लाख की पूरी रकम नहीं मिली, उसमें 25 लाख रुपए कम निकले. 

इस 'धोखाधड़ी' से परेशान हवाला ऑपरेटर संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास पुंहचे, लेकिन उनको हड़का कर भगा दिया गया, इसके बाद उन्होंने आर पार का मूड बना लिया. 

हवाला ऑपरेटर्स ने अपने साथ पूरे 2.96 करोड़ लूट की शिकायत पुलिस के आला अफसरों तक पहुंचा दी. हालांकि, पुलिस इस राशि को 2.70 करोड़ बता रही है.

अगले दिन हवाला कारोबारियों ने सिवनी कोतवाली थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दी. इस बात की खबर बाहर आने पर हड़कंप मच गया. उधर, जिले के एसपी छुट्टी पर थे तो सीधे आईजी प्रमोद वर्मा ने इस मामले में संज्ञान लिया. 

Advertisement

आईजी प्रमोद वर्मा ने कार्रवाई करते हुए सीएसपी पूजा पांडे, बंडोल थाने के टीआई अर्पित भैरम समेत 11 पुलिसवालों को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच जबलपुर के एएसपी आयुष गुप्ता को सौंप दी. 

इसी बीच, 11 अक्टूबर को हवाला कारोबारियों सोहन परमार, इरफान पठान और शेख मुख्तार के खिलाफ लखनवाड़ा थाने में संगठित अपराध की धारा 112 (2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर दिया. 

11 पर FIR, CSP गिरफ्तार

13 अक्टूबर को आईजी प्रमोद वर्मा सिवनी पहुंचे और हवाला कारोबारियों के खिलाफ दर्ज मामले और उसकी जांच में त्रुटियां बताते हुए पूरे मामले की जांच जबलपुर एएसपी क्राइम जितेंद्र सिंह को सौंप दी. आईजी प्रमोद वर्मा ने इस मामले में पुलिस के सीनियर अफसरों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया.

इसके बाद पुलिस महकमे पर आरोपी पुलिस वालों को बचाने की चर्चाएं होने लगीं और आखिरकार मंगलवार को पूजा पांडेय समेत 11 पुलिसवालों पर मामला दर्ज हो गया. पुलिस ने अपने ही विभाग के दागियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल 6 पुलिसकर्मी इस मामले में फरार हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement