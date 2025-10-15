scorecardresearch
 

सिवनी हवाला लूट कांड: CSP पूजा पांडेय गोद में बच्ची को लिए कोर्ट में पेश, 10 पुलिसकर्मी 3 दिन की रिमांड पर

Seoni Hawala Robbery case: सिवनी हवाला लूट कांड में CSP समेत 10 पुलिसवालों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है. पुलिस कंट्रोल रूम से जब सभी आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था तब सीएसपी पूजा पांडे गोद में अपनी बच्ची को लिए नजर आईं.

सस्पेंड CSP पूजा पांडेय 3 दिन की रिमांड पर भेजी गईं.(File Photo:ITG)
सस्पेंड CSP पूजा पांडेय 3 दिन की रिमांड पर भेजी गईं.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के सिवनी में ₹2 करोड़ 96 लाख की हवाला लूट के सनसनीखेज मामले में बुधवार को CSP पूजा पांडेय समेत 10 आरोपी पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. 

पुलिस कंट्रोल रूम से जब सभी आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तब CSP पूजा पांडे अपनी मासूम बच्ची को गोद में लिए नज़र आईं. यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया.

पूजा पांडे और टीआई अर्पित भैरम समेत सभी 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अपहरण और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

इस मामले में कुल 11 पुलिसकर्मी आरोपी हैं, जिनमें से एक आरक्षक राजेश जंघेला अभी भी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. आईजी प्रमोद वर्मा ने इस पूरे हाई-प्रोफाइल मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच को सौंपी है. 

3 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस इन आरोपियों से लूट की गई करोड़ों की रकम की बरामदगी और आपराधिक साज़िश से जुड़े अन्य पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी.

---- समाप्त ----
