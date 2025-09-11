6 घंटे कीचड़ में पड़ा रहा सरपंच, सब समझे मर गया, पुलिस उठाने पहुंची तो अचानक बोला- मैं जिंदा हूं साहब, मुंह धुला दो

मध्यप्रदेश के सागर जिले के खुरई से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां पुलिस को सूचना मिली कि बनखिरिया गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश सड़क किनारे कीचड़ में पड़ी हुई है.

सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और बिना देर किए हुए घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस ने शव वाहन को भी सूचना दे दी. शव को उठाने की तैयारी शुरू हो गई. जब पुलिस ओर ग्रामीणों ने शव को उठाने की कोशिश की तो वह खड़ा हो गया. यह सब देखकर पुलिस और ग्रामीण हक्के-बक्के रह गए. जिस लाश को लोग मृत मान रहे थे, वह पास की ग्राम पंचायत का सरपंच था.

दरसअल, खुरई देहात थाना पुलिस को सूचना मिली कि धनौरा-बनखिरिया रोड के किनारे एक लाश कीचड़ में पड़ी हुई है. व्यक्ति उल्टा पड़ा हुआ था, सूचना के बाद बिना देरी किए हुए पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई.

बताया जा रहा है कि व्यक्ति करीब छह घंटे से कीचड़ में पड़ा हुआ था. जब पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को उठाने की कोशिश की तो वह उठ खड़ा हुआ और बोला- ''साहब, मैं जिंदा हूं.'' देखें Video:-

Advertisement





हैरानी की बात यह है कि वह शख्स पास में ही करीब तीन किमी की दूरी पर स्थित बाड़ौली ग्राम पंचायत का सरपंच भरत कोरी था. सरपंच शराब के नशे में था. पुलिस ने पानी से उसका चेहरा साफ करवाया. इसके बाद पुलिस ने उसे उसके घर में छोड़ दिया.

---- समाप्त ----