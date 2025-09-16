Ujjain में किसानों का जंगी प्रदर्शन, निकाली ट्रैक्टर रैली, दूध-सब्जी की आपूर्ति ठप करने की दी चेतावनी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (BKS) ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार की उस योजना का विरोध किया, जिसमें सिंहस्थ 2028 के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण कर स्थायी ढांचे बनाने की बात है. किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें अनसुनी रहीं तो वे दूध और सब्जियों की आपूर्ति बंद कर देंगे.

विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने बारिश से क्षतिग्रस्त प्याज और सोयाबीन की मालाएं पहनकर सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण पर सवाल उठाए. बाद में वे शहर के सामाजिक न्याय परिसर में एकत्र हुए.

सिंहस्थ क्षेत्र और उज्जैन जिले के 17 गांवों के किसानों ने विरोध में हिस्सा लिया और 15 सूत्री मांगें उठाईं. प्रदर्शन का नेतृत्व बीकेएस की उज्जैन-मालवा प्रांत इकाई ने किया.

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आसपास के गांवों से दूध और सब्जियों की आपूर्ति रोक दी जाएगी.

भाजपा सरकार गलतियां कर रही

बीकेएस महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार गलतियां कर रही है और लैंड पूलिंग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा किसानों की जमीन लेकर सिंहस्थ के लिए स्थायी ढांचे बनाना है. किसान संघ इसका विरोध कर रहा है.

मिश्रा ने तर्क दिया कि सिंहस्थ हजारों वर्षों से आयोजित हो रहा है, लेकिन किसी ने स्थायी ढांचों के बारे में नहीं सोचा. उन्होंने कहा, "वहां सुविधाएं बनाएं, लेकिन अस्थायी. किसान 11 साल तक इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं और एक साल सिंहस्थ के लिए दे सकते हैं. यह विरोध का मुख्य मुद्दा है. सरकार स्थायी ढांचे बनाना चाहती है, जबकि अस्थायी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं."

उन्होंने कहा कि भक्त और संत सिंहस्थ में ध्यान, प्रार्थना और विश्राम की भावना से आते हैं. लाखों भक्तों के लिए खुला मैदान होना चाहिए. सरकार की नीति से 1500 से 1800 किसान प्रभावित हैं. सरकार को उनसे बात करनी चाहिए. प्रशासन उन लोगों से बात कर रहा है जो 4-5 साल बाद यहां से भाग जाएंगे. उज्जैन के किसान हजारों सालों से सिंहस्थ के लिए जमीन देते आए हैं.

PM मोदी के दौरे पहले प्रदर्शन

दरअसल, यह विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की पूर्व संध्या पर हुआ, जो बुधवार को धार जिले में कपड़ा और परिधान पार्क की आधारशिला रखेंगे.

CM मोहन यादव का बयान

उज्जैन निवासी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को कहा कि सभी हितधारकों के सहयोग से सिंहस्थ की तैयारियां सुचारू रूप से चल रही हैं. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास की गति बनाए रखना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और सिंहस्थ के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे की योजना सभी हितधारकों के परामर्श से बनाई गई है.

CM यादव ने आश्वासन दिया कि योजना के कार्यान्वयन में किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ योजना के तहत सरकार का लक्ष्य उज्जैन को 'वैश्विक आध्यात्मिक नगर' के रूप में विकसित करना है.

