दुर्गा पंडाल में बहू को डांस करने से रोका... तो पत्नी, बेटे और पोते ने मिलकर फावड़े से मार डाला बुजुर्ग को

मध्यप्रदेश के मऊगंज ज़िले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली और एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्या की वजह तो और भी अधिक हैरान करने वाली है.दरअसल बुजुर्ग ने अपनी बहू को दुर्गा पंडाल में नाचने से मना कर दिया था जिससे बुजुर्ग की पत्नी समेत बाकी लोग उसके पक्ष में लड़ने लगे.

विवाद आगे बढ़ा तो बुजुर्ग की पत्नी, बेटा, पोता हिंसक हो गए और सबकुछ हत्या के साथ खत्म हो गया. बताया जा रहा है कि हनुमना थाना क्षेत्र के 62 वर्षीय मृतक रामरति विश्वकर्मा ने अपनी बहू को नाचने से रोकने की कोशिश की थी. बस इतनी-सी बात ने बेटे वेदप्रकाश, रामरति की पत्नी और पोते सोनू को इस कदर गुस्से से भर दिया कि उन्होंने मिलकर रामरति पर जानलेवा हमला कर दिया.

पहले सोनू ने फावड़े से वार किया, फिर बेटे और रामरति की पत्नी ने लाठियों से पिटाई कर दी. मौके पर ही रामरति की मौत हो गई. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और महज़ 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1), 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है.

सोचिए, जिस पिता ने बेटे को पाला, परिवार को संभाला वही बेटा अपनी मां और बेटे के साथ मिलकर बाप का कातिल बन गया. यह घटना न सिर्फ इंसानियत को बल्कि रिश्तों की मर्यादा को भी शर्मसार कर गई है.

---- समाप्त ----