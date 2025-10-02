scorecardresearch
 

Feedback

दुर्गा पंडाल में बहू को डांस करने से रोका... तो पत्नी, बेटे और पोते ने मिलकर फावड़े से मार डाला बुजुर्ग को

मध्यप्रदेश के मऊगंज में 62 वर्षीय रामरति विश्वकर्मा की हत्या उनके ही बेटे, पत्नी और पोते ने कर दी. विवाद की वजह थी कि रामरति ने बहू को दुर्गा पंडाल में नाचने से रोका. गुस्से में पोते ने फावड़े से वार किया और बेटे-पत्नी ने लाठियों से पिटाई की. मौके पर मौत हो गई. पुलिस ने तीनों को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
बहू को नाचने से रोका तो पत्नी, बेटे और पोते ने की हत्या (Photo: itg)
बहू को नाचने से रोका तो पत्नी, बेटे और पोते ने की हत्या (Photo: itg)

मध्यप्रदेश के मऊगंज ज़िले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली और एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. इस हत्या की वजह तो और भी अधिक हैरान करने वाली है.दरअसल बुजुर्ग ने अपनी बहू को दुर्गा पंडाल में नाचने से मना कर दिया था जिससे बुजुर्ग की पत्नी समेत बाकी लोग उसके पक्ष में लड़ने लगे.

विवाद आगे बढ़ा तो बुजुर्ग की पत्नी, बेटा, पोता हिंसक हो गए और सबकुछ हत्या के साथ खत्म हो गया. बताया जा रहा है कि हनुमना थाना क्षेत्र के 62 वर्षीय मृतक रामरति विश्वकर्मा ने अपनी बहू को नाचने से रोकने की कोशिश की थी. बस इतनी-सी बात ने बेटे वेदप्रकाश, रामरति की पत्नी और पोते सोनू को इस कदर गुस्से से भर दिया कि उन्होंने मिलकर रामरति पर जानलेवा हमला कर दिया.

पहले सोनू ने फावड़े से वार किया, फिर बेटे और रामरति की पत्नी ने लाठियों से पिटाई कर दी. मौके पर ही रामरति की मौत हो गई. वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और महज़ 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1), 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र की हत्या. (Photo: ITG)
दिल्ली के मंगोलपुरी में 15 साल के छात्र की पीट-पीटकर हत्या 
Pune Minors vandalise medical store
'गाड़ी यहां मत खड़ी करो...' मामूली कहासुनी के बाद नाबालिग लड़कों ने मेडिकल स्टोर में की तोड़फोड़, Video 
rewa mp
रीवा MP ने बच्चों को रगड़-रगड़कर नहलाया 
सांसद ने समझाया साफ-सफाई का महत्व.(Photo:Screengrab)
जब सांसद ने साबुन-शैंपू से बच्चों को रगड़-रगड़कर नहलाया, कपड़े भी धोए 
rewa news
रीवा में खाद की दुकानों पर SDM का एक्शन 
Advertisement

सोचिए, जिस पिता ने बेटे को पाला, परिवार को संभाला वही बेटा अपनी मां और बेटे के साथ मिलकर बाप का कातिल बन गया. यह घटना न सिर्फ इंसानियत को बल्कि रिश्तों की मर्यादा को भी शर्मसार कर गई है.

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement