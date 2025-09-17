scorecardresearch
 

सांसद ने साबुन-शैंपू से गांव के बच्चों को रगड़-रगड़कर नहलाया... नाखून काटे और कपड़े भी धोए

PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 'सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत हुई है. इसी कड़ी में सांसद मिश्रा की यह पहल अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

सांसद ने समझाया साफ-सफाई का महत्व.(Photo:Screengrab)
मध्य प्रदेश के रीवा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है. जहां सांसद जनार्दन मिश्रा बच्चों को नहलाते, उनके नाखून काटते और कपड़े धोते दिखाई दिए. सांसद का यह अलग अंदाज़ अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

जिले में 'सेवा पखवाड़ा' के तहत बड़ागांव पंचायत पहुंचे सांसद जनार्दन मिश्रा ने गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को साफ-सफाई का महत्व समझाने का अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने बच्चों को खुद नहलाया, धुलाया, उनके कपड़े धोए और नाखून भी काटे. 

सांसद गांव में गए तो देखा कि शिवा मुसहर, परदेशी मुसहर, परी मुसहर और शिवम धूल मिट्टी से सने थे. उनके कपड़े काफी गंदे और मैले थे. फिर क्या सांसद जनार्दन मिश्र ने कार्यकर्ताओं से पानी साबुन और शैम्पू लाने को कहा.

सांसद ने सभी बच्चों को नहलाया और उनके माता पिता को समझाया कि साफ-सफाई स्वास्थ्य आत्मविश्वास दोनों के लिए जरूरी है.  देखें VIDEO:- 

इतना ही नहीं, उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने की प्रेरणा भी दी. जनार्दन ने गांव में बच्चों के माता-पिता से कहा कि शिक्षा और स्वच्छता ही बच्चों का भविष्य बदल सकती है. बताया जा रहा है कि कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे. सांसद ने उन्हें स्कूल भेजने की पहल की. 

लोग अब सांसद की सादगी और सेवा भाव की जमकर तारीफ कर रहे हैं. जनार्दन मिश्र ने कहा कि साफ-सफाई जीवन का अहम हिस्सा है. जब बच्चे स्वच्छ होकर स्कूल जाएंगे, तभी उनमें आत्मविश्वास आएगा और वे पढ़ाई का महत्व समझ पाएंगे.

