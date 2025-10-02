रावण दहन शाम को होना था... नशे में घूम रहे युवक-युवती सुबह ही आग लगाकर भाग गए, Video

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाग मुगालिया इलाके में दशहरा उत्सव से जुड़ी एक अजीब घटना सामने आई है. यहां अटल दशहरा उत्सव समिति द्वारा शाम को रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन सुबह ही कुछ शरारती तत्वों ने पुतले में आग लगाकर आयोजन की गरिमा बिगाड़ दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे बिना नंबर की एक नई लाल रंग की कार मैदान में पहुंची. कार में तीन युवक और एक युवती सवार थे. तभी अचानक उनमें से एक युवक दौड़ते हुए आया और मैदान में खड़े रावण के पुतले में आग लगा दी. पुतले में आग लगते ही युवक वहां से भागकर कार में बैठा और बाकी साथियों के साथ फरार हो गया. इस दौरान रावण का पुतला धू-धूकर जलने लगा. सुबह-सुबह जलते रावण के पुतले को देखकर और आतिशबाजी की आवाज सुनकर आसपास के लोग चौंक गए.

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को रोकने का मौका तक नहीं मिला. कार में बैठी युवती को भी प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है. घटना की जानकारी तुरंत अटल दशहरा उत्सव समिति के पदाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद समिति ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी.

समिति सदस्य आदित्य दुबे ने कहा कि आज शाम को धूमधाम से रावण दहन होना था. बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन अज्ञात युवकों ने सुबह ही पुतले में आग लगाकर पूरे आयोजन को प्रभावित कर दिया.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति ने मिसरोद थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है. पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए गए सुरागों और गवाहों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस उस कार की तलाश में जुटी है, जिससे युवक और युवतियां मैदान तक पहुंचे थे. दशहरा जैसे बड़े पर्व पर इस तरह की शरारत को लोग समाज और संस्कृति के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं.

