scorecardresearch
 

Feedback

राजा रघुवंशी हत्याकांड: जेल से बाहर आना चाहती है सोनम, जमानत के लिए दायर की याचिका

पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में जेल में बंद सोनम रघुवंशी ने जमानत के लिए याचिका दायर की है. जिस पर सुनवाई 17 सितंबर को होगी. सोनम के वकील ने शिलॉन्ग पुलिस की तरफ से दायर आरोप पत्र में खामियों का दावा किया है.

Advertisement
X
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी. (File Photo: ITG)
राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी. (File Photo: ITG)

इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम ने हनीमून के दौरान मेघालय के शिलॉन्ग में कर दी थी. इस हत्याकांड में शामिल सोनम के अलावा सभी आरोपी शिलॉन्ग जेल में हैं. इसी बीच सोनम ने जमानत याचिका दायर की है. एक एजेंसी के मुताबिक सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसकी याचिका पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक तुषार चंद्रा ने कहा कि याचिका शुक्रवार को दायर की गई थी. लेकिन अभियोजन पक्ष ने मामले के रिकॉर्ड की जांच के लिए समय मांगा. सोनम के वकील ने इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में दायर आरोपपत्र में "खामियों" का दावा किया है.

यह भी पढ़ें: कातिल के वार से तड़प उठा था राजा रघुवंशी, मुंह फेरकर खड़ी थी सोनम... ऐसा था खौफनाक मंजर

सम्बंधित ख़बरें

सचिन रघुवंशी की पत्नी ने पति पर कई आरोप लगाए हैं- (Photo: Screengrab)
इंदौर के राजा रघुवंशी के भाई सचिन पर पत्नी ने लगाया ये आरोप, बेटे की DNA रिपोर्ट आई सामने 
Aamir Khan, sonam raghuvanshi, raja raghuvanshi
आमिर खान बना रहे राजा रघुवंशी मर्डर केस पर फिल्म, क्या है सच? सामने आई डिटेल्स 
मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग. (Photo: Screengrab)
मंदसौर में CM मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, टला बड़ा हादसा 
बैंक के अंदर से रुपयों से भरा बैग लेकर जाता चोर. (Photo: Screengrab)
PNB बैंक से 30 सेकंड में चोरी... ग्राहक बनकर आया, और रुपयों से भरा बैग ले उड़ा 
तोड़े गए आरोपियों के अवैध निर्माण (Photo: Screengrab)
भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, तोड़े गए अवैध निर्माण 

वेइसावडोंग में की गई थी हत्या

राजा रघुवंशी की हत्या शिलॉन्ग के सोहरा में वेइसावडोंग के पास एक सुनसान पार्किंग में की गई थी. राजा को मारने का प्लान पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर बनाई थी. राजा और सोनम मई में मेघालय से लापता हो गए थे. जिसके बाद देश भर में तलाशी अभियान चलाया गया था.

Advertisement

आखिरकार राजा का शव शिलॉन्ग में मिला और सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. जबकि मेघालय पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

यह भी पढ़ें: मर गया या जिंदा है? राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पूछी थी सोनम... चार्जशीट की जुबानी कत्ल की असली कहानी

हत्याकांड को लेकर दाखिल की गई 790 पन्नों की चार्जशीट

पिछले हफ़्ते पुलिस ने सोनम, राज और तीन हत्यारों - विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ 790 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement