MP में 'बीमार' नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा... वारंट कटा तो हुए 'बेहोश', अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पहुंचे जेल

मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के गैरतगंज से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां भाजपा के दो बड़े नेता डॉक्टर से मारपीट के पुराने मामले में जेल जाने से बचने के लिए बीमारी का नाटक करते हुए अस्पताल में भर्ती हो गए थे. लेकिन अदालत की सख्ती के बाद उनका ड्रामा फेल हो गया.

दरअसल, इसी साल 15 जून को गैरतगंज सिविल अस्पताल में ड्यूटी के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष जिनेश जैन और बीजेपी मंडल अध्यक्ष संजय जैन ने डॉ. अनिस्ट लाल से अभद्रता और मारपीट की थी. इस मामले में बीएमओ की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी.



स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. कुछ माह बाद गैरतगंज अदालत से जैसे ही दोनों नेताओं का जेल वारंट कटा, दोनों नेता कथित रूप से 'बेहोश' हो गए और खुद को रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती करवा लिया.

इसके बाद अदालत ने जिला अस्पताल से पूछा कि उन्हें किस आधार पर भर्ती किया गया है? कानूनी सख्ती के बाद जिला अस्पताल ने तत्काल दोनों नेताओं को डिस्चार्ज कर दिया. ड्यूटी डॉक्टर आकाश चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों की तबीयत में सुधार है और वे खतरे से बाहर हैं.

अब गैरतगंज पुलिस ने जिला अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया और बेगमगंज जेल में शिफ्ट कर दिया.

जेल के गेट पर खड़े दोनों BJP नेता.

कानून के विशेषज्ञों के अनुसार, गुरुवार को यदि अदालत ने उन्हें जमानत नहीं दी, तो हाई कोर्ट में छुट्टियों के कारण दोनों नेताओं को दीपावली का त्यौहार जेल में ही मनाना पड़ सकता है.

