scorecardresearch
 

Feedback

MP: कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में देरी से पहुंचने की सजा! राहुल गांधी को लगाने पड़े पुशअप

मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण सत्र में देर से पहुंचने पर राहुल गांधी को 10 पुशअप लगाने की सजा मिली. पार्टी में अनुशासन सख्ती से लागू किया गया था. करीब 20 मिनट देरी से पहुंचे राहुल गांधी ने हंसी-खुशी सजा स्वीकार की और पुशअप लगाकर माहौल हल्का कर दिया. बाद में उन्होंने शिविर को संबोधित किया और नए जिला अध्यक्षों से मुलाकात की.

Advertisement
X
राहुल गांधी करीब 20 मिनट की देरी से पहुंचे. (Photo: AI-generated)
राहुल गांधी करीब 20 मिनट की देरी से पहुंचे. (Photo: AI-generated)

मध्य प्रदेश दौरे पर आए राहुल गांधी इस बार अपनी ही पार्टी के अनुशासन नियमों की जद में आ गए. देर से आने की सजा के तौर पर उन्हें 10 पुशअप लगाने पड़े. दरअसल, पंचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण सत्र में अनुशासन को लेकर खास सख्ती बरती गयी. देर से पहुंचने वालों को न केवल ताली बजाकर ‘टाइम मैनेजमेंट’ का अहसास कराया जाता है, बल्कि प्रतीकात्मक सजा भी दी जाती है ताकि वो समय की अहमियत समझें और उसका पालन करें. 

इसी सत्र में शनिवार शाम राहुल गांधी शामिल हुए, लेकिन वो करीब 20 मिनट की देरी से पहुंचे, जिसपर कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर प्रमुख सचिन राव ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि देरी से आने वाले को सजा दी जाती है. इसपर राहुल गांधी ने पूछा कि उनके लिए क्या सजा है, तो उन्हें बताया गया कि देरी से आने की सजा के तौर पर उन्हें 10 पुशअप लगाने होंगे. इसके बाद बिना देर किए राहुल गांधी ने 10 पुशअप लगाकर सजा पूरी की. 

इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया और नए जिला अध्यक्षों से मुलाकात भी की.

सम्बंधित ख़बरें

अमित शाह ने कहा कि लालू और सोनिया सिर्फ बेटों की चिंता में हैं. (File Photo: ITG)
'बिहार में राहुल गांधी की दुकान होगी बंद', अमित शाह का इंडिया ब्लॉक पर निशाना 
राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली के दौरान वोट चोरी का मुद्दा उठाया (Photo: PTI)
'वोट चोरी पर PM और चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं', राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल 
Land in Bihar given to Adani for ₹1: Rahul Gandhi
'अदानी को ₹1 में दी बिहार की जमीन', मोदी-शाह-नीतीश पर राहुल गांधी का तीखा हमला 
तेज प्रताप यादव ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान से चुनाव में कुछ नहीं बदलेगा (Photo: PTI)
‘वोट चोरी मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता खुद समझदार है', राहुल के आरोपों पर तेज प्रताप की नसीहत 
Adani was given land for ₹1. What did the youth of Bihar receive?
'अडानी को ₹1 में जमीन, तो बिहार में फूड प्लांट क्यों नहीं?', बोले राहुल गांधी 

बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप
पचमढ़ी में भी राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा. उन्होंने बड़े पैमाने पर चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाया, और दावा किया कि मध्य प्रदेश चुनाव में भी इसी तरह की अनियमितताएं हुई थीं.

Advertisement

गांधी ने कहा, "कुछ दिन पहले, मैंने हरियाणा मॉडल पेश किया था जहां 25 लाख वोट चोरी किए गए थे, हर आठ में से एक वोट. यह उनकी व्यवस्था है. मुख्य मुद्दा 'वोट चोरी' है. हमारे पास सबूत हैं और हम उन्हें एक-एक करके जारी करेंगे." हालांकि, बीजेपी और चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

बीजेपी ने कसा तंज़, कहा 'लीडर ऑफ पर्यटन'
इस बीच, बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज़ कसते हुए कहा कि वह बिहार चुनाव प्रचार के बीच में छुट्टी पर थे. बीजेपी प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला ने 'X' पर पोस्ट करते हुए कहा, "राहुल गांधी के लिए विपक्ष का नेता (LoP) का मतलब 'लीडर ऑफ पर्यटन (Paryatan)' और पार्टी करना है."

उन्होंने कहा, "जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी पचमढ़ी में 'जंगल सफारी' का आनंद ले रहे हैं." पूनावाला ने ग़ालिब की पंक्तियों को बदलकर कहा कि इससे उनकी प्राथमिकताएं पता चलती हैं, और चुनाव हारने पर वे ईसीआई को दोष देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement