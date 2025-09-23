scorecardresearch
 

Feedback

MP: नवरात्र और गरबा के नियमों पर सियासत शुरू, कांग्रेस बोली- BJP नेताओं को खुश कर रहे हैं अफसर

नवरात्र यानी मां दुर्गा की भक्ति का समय मध्य प्रदेश में इस बार भक्ति से ज्यादा राजनीति और विवाद सुर्खियों में हैं. गरबा पंडालों में एंट्री से लेकर नॉन-वेज दुकानों तक, प्रशासन के फरमान और संगठनों के पोस्टर सियासत का नया मुद्दा बन गए हैं. कांग्रेस इसे बीजेपी का एजेंडा बताकर हमला कर रही है, तो बीजेपी समर्थक संगठन अपनी सुरक्षा और धार्मिक अस्मिता का हवाला दे रहे हैं.

Advertisement
X
गरबा पर MP की सियासत गर्म.(Photo:AI Generated)
गरबा पर MP की सियासत गर्म.(Photo:AI Generated)

देश दुनिया के साथ मध्य प्रदेया में नवरात्रि की शुरुआत के साथ गरबा और डांडिया की धूम मची है. मां दुर्गा की भक्ति के बीच भोपाल जिला प्रशासन की गाइडलाइन विवाद का कारण बन गई है. प्रशासन ने गरबा आयोजनों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं, जिनमें बिना पहचान पत्र (ID कार्ड) के पंडाल में प्रवेश पर रोक, सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था और संदिग्ध वस्तुओं व हथियारों पर सख्ती शामिल है. इसके अलावा, विद्युत सुरक्षा के लिए प्रमाणपत्र अनिवार्य किया गया है.

भोपाल के कई गरबा पंडालों के बाहर विवादित पोस्टर भी लगाए गए हैं, जिनमें गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक का दावा किया गया है. श्रीकृष्ण सेवा समिति ने खुले तौर पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश का विरोध किया है. 

समिति के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने कहा, "हमारे त्योहार में आने वालों को गंगाजल पिलाया जाएगा और गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा. यह हमारी परंपरा और आत्मरक्षा का तरीका है. कोई संदिग्ध तत्व घुसपैठ नहीं कर सकेगा." समिति के कार्यकर्ता लट्ठ लेकर पंडालों में तैनात रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

VHP की ओर से गरबा में 'नॉन-हिंदू' की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है. (Photo: AI-generated)
'गरबा में मुस्लिम लड़के करते हैं छेड़छाड़, उनके घर की लड़कियों को भी वहां भेजो', बोलीं साध्वी प्राची 
पोस्टर पर जूते-चप्पल और लट्ठ की फोटो.(Photo:ITG)
गरबा पंडाल में लगे चेतावनी भरे पोस्टर, लिखा- ⁠गैर-हिंदू आए तो छिड़केंगे गौमूत्र 
धीरेंद्र शास्त्री ने गरबा आयोजकों को दी अजीब सलाह.(Photo:Screengrab)
'गरबा पंडालों के दरवाजे पर गोमूत्र रखा जाए...', धीरेंद्र शास्त्री की सलाह 
ID mandatory for Garba, political uproar over Garba in MP.
भोपाल कलेक्टर ने गरबा पंडालों पर ऐसा क्या दिया आदेश, जो मच गया बवाल? 
मैहर मंदिर परिसर में उमड़ी श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़.(Photo:Screengrab)
मैहर में अंडे, मांस, मछली की बिक्री पर 11 दिन तक बैन, फरमान जारी 

उधर, मैहर में 52 शक्ति पीठों में से एक मां शारदा मंदिर में नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस, अंडे और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. 

एसडीएम दिव्या पटेल ने कहा, "मैहर को मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक शहर घोषित किया है. मां शारदेय नवरात्रि मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा, इसलिए मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है."

Advertisement

कांग्रेस का आरोप

इन नियमों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने बीजेपी सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा, "प्रशासन बीजेपी नेताओं को खुश करने में लगा है. गरबा पंडालों में धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है. नवरात्रि का पवित्र त्योहार राजनीति और नफरत की भेंट चढ़ रहा है. त्योहार अब डर का कारण बन रहे हैं, जबकि यह एकजुटता का अवसर होना चाहिए."

BJP सरकार का जवाब

जवाब में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "कांग्रेस वोटबैंक को खुश करने के लिए ऐसी बातें करती है, लेकिन बीजेपी हमेशा जनता की भावनाओं के साथ खड़ी रहती है."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement