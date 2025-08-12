दरवाजा तोड़ प्रिंसिपल के रूम में बिखेर दी घास... NSUI ने इंदौर के सरकारी कॉलेज में मचाया जमकर उत्पात

एनएसयूआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इंदौर के एक सरकारी कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया. छात्र नेता अमन पटवारी ने अपने साथियों संग कॉलेज की महिला प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा तोड़ अंदर टेबल कुर्सियों पर घास बिखेर दी.

भवरकुआं थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के एक कर्मचारी की शिकायत पर एनएसयूआई नेता अमन पटवारी और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन पर अतिक्रमण, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, सरकारी काम में बाधा डालने और तोड़फोड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

उधर, छात्र नेता अमन पटवारी ने दावा किया कि वह कॉलेज प्रशासन से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और परिसर के अन्य हिस्सों के पास जंगली घास और कचरा हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.

NSUI नेता ने अपनी सफाई में कहा, "हमने खुद घास उखाड़ी और उसे प्रिंसिपल को सौंपने वाले थे. लेकिन उन्होंने अपने कार्यालय में ताला लगा दिया था, इसलिए हमें अपनी जायज मांग के लिए प्रदर्शन करना पड़ा."

प्रिंसिपल डॉ. ममता चंद्रशेखर ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि जब उनके कार्यालय का दरवाज़ा तोड़ा गया, तब वह कॉलेज में नहीं थीं.

प्रिंसिपल ने कहा, "जब मैं वापस लौटी, तो मैंने देखा कि मेरी कुर्सी सहित हर जगह जंगली घास बिखरी हुई थी."

ममता चंद्रशेखर ने बताया कि कुछ संकाय सदस्यों ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कार्यालय का दरवाज़ा तोड़ने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया.

महिला प्रिंसिपल ने आगे कहा, "इस गुंडागर्दी ने शिक्षा के मंदिर की पवित्रता को कलंकित किया है."

प्रिंसिपल ने आगे कहा कि उन्होंने कर्मचारियों को हर मानसून में कैंपस में उगने वाली घास को काटने का निर्देश पहले ही दे दिया था.

