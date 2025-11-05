scorecardresearch
 

ट्रेन में AC कोच लगाना भूला रेलवे... 51 यात्रियों ने दिल्ली से ग्वालियर तक किया हंगामा; 3 घंटे बाद जुड़ा कोच

Nizamuddin-Yesvantpur Sampark Kranti Express: रेलवे की लापरवाही के चलते संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 51 यात्रियों को बिना एसी कोच के निजामुद्दीन से ग्वालियर तक यात्रा करनी पड़ी.बुकिंग के बावजूद यात्रियों को बिना एसी कोच के अलग-अलग डिब्बों में जगह दी गई.

51 AC यात्रियों को बिना कोच के करनी पड़ी यात्रा. (Photo: PTI)
भारतीय रेलवे की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बुकिंग होने के बावजूद निजामुद्दीन-यशवंतपुर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में एक अतिरिक्त AC कोच नहीं जोड़ा गया. इस गंभीर चूक के कारण 51 AC यात्री निजामुद्दीन से ग्वालियर तक तकरीबन 3 घंटे की यात्रा बिना वातानुकूलित कोच के करने को मजबूर हुए. 

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में AC कोच न जोड़े जाने से 51 यात्रियों को बिना AC कोच के अलग-अलग साधारण डिब्बों में जगह दी गई. निजामुद्दीन के बाद ट्रेन का पहला स्टॉपेज ग्वालियर ही था. ग्वालियर पहुंचते ही गुस्साए यात्रियों ने रेलवे अफसरों से शिकायत करते हुए जमकर हंगामा किया. 

शिकायत के बाद रेलवे हरकत में आया और स्पेशल AC कोच को गाड़ी में जोड़ा गया. इस पूरी घटना के कारण यात्रियों को 3 घंटे तक अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी. उत्तर रेलवे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. 

सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय (उत्तर रेलवे) ने बताया कि यशवंतपुर संपर्क क्रांति में AC कोच क्यों नहीं जोड़ा गया, इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
