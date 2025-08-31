scorecardresearch
 

MP: निवाड़ी कबड्डी मैच पर सियासी संग्राम! कांग्रेस के आरोपों को महिला खिलाड़ियों ने बताया झूठ, BJP ने भी कसा तंज

मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता राजनीतिक विवाद में बदल गई. कांग्रेस ने आयोजन को लेकर आरोप लगाए, लेकिन महिला खिलाड़ियों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया. खिलाड़ियों ने कहा कि कांग्रेस का बयान पूरी तरह झूठा है. वहीं, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इसे सिर्फ सियासी स्टंट करार दिया.

भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया. (Photo: AI-generated)
मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में खेल दिवस के अवसर पर आयोजित कबड्डी मैच ने अचानक सियासी तूल पकड़ लिया है. इस मैच में लड़कों और लड़कियों की टीमें आमने-सामने उतरी थीं. खेल का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस ने इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए आयोजकों पर सवाल खड़े कर दिए.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लड़कों और लड़कियों का आमने-सामने खेलना अनुशासन के खिलाफ है और यह आयोजन उचित नहीं था. पार्टी का आरोप है कि इस तरह के मैच से गलत संदेश जाता है और आयोजकों को इस पर जवाब देना चाहिए. हालांकि, विवाद के बीच महिला खिलाड़ियों के बयान ने पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया.

महिला खिलाड़ियों ने साफ कहा कि मैच उनकी सहमति से हुआ था और कांग्रेस का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है. एक महिला खिलाड़ी ने कहा, हम जिला और राज्य स्तर पर भी लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इसमें अनुशासनहीनता जैसी कोई बात नहीं है. खेल को लेकर राजनीति करना गलत है.

एक अन्य खिलाड़ी ने कहा कि वीडियो पर सवाल उठाना ही गलत है क्योंकि मैच उनकी मर्जी से हुआ था. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विवाद खिलाड़ियों का मनोबल गिराते हैं और खेल की भावना को चोट पहुंचाते हैं. इधर, भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. 

भाजपा नेता अनिल पांडे ने कहा कि कांग्रेस खेल की भावना को राजनीति से जोड़कर बदनाम कर रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने नेताओं के विवादित बयानों पर सफाई देनी चाहिए. पांडे ने पूर्व पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के महिलाओं और शराब को लेकर दिए गए बयान का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस उस पर चुप है, लेकिन बच्चों के खेल को विवाद बनाकर पेश कर रही है.

भाजपा का कहना है कि विपक्ष खेल को राजनीति का मुद्दा बना रहा है, जबकि खेल का असली उद्देश्य अनुशासन, टीम भावना और खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाना होता है.

---- समाप्त ----
