MP: गरबा मेले में मुस्लिम ठेकेदार फिरोज ने लगाए झूले, हिंदू संगठन ने हटवाए

MP News: इंदौर के कनकेश्वरी मेला मैदान में ठेके को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. विधायक रमेश मेंदोला ने पालीवाल को मेला, बच्चों के झूलों और अन्य मनोरंजन साधनों का ठेका दिया था, लेकिन पालीवाल ने यह ठेका मुस्लिम युवक फिरोज को सौंप दिया. इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू जागरण मंच ने इसे गंभीरता से लिया और इसका कड़ा विरोध किया. संगठन ने इसे हिंदू भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की.

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विधायक रमेश मेंदोला और भाजपा पार्षद जीतू यादव (जाटव) को मामले से अवगत कराया. मंच के आक्रोश और जनता की भावनाओं को देखते हुए दोनों नेताओं ने त्वरित निर्णय लिया और फिरोज को तुरंत मेला मैदान से हटाकर अन्य झूलों की व्यवस्था शुरू कर दी.

मध्य प्रदेश के बड़े शहर में हुए इस घटनाक्रम ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि हिंदू जागरण मंच और स्थानीय जनप्रतिनिधि हिंदू समाज की भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे.

मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि मेला जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़े ठेके गैर-हिंदू व्यक्तियों को देना समाज में असंतोष पैदा करता है, जो स्वीकार्य नहीं है.

स्थानीय लोगों ने विधायक मेंदोला और जीतू यादव की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और इसे हिंदू समाज की भावनाओं की रक्षा करने वाला कदम बताया.

---- समाप्त ----