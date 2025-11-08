स्कूल में अखबार पर खाना खाने वाले बच्चों को मिली स्टील की प्लेटें, वायरल वीडियो के बाद एक्शन

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दोपहर का भोजन अखबार पर खाते हुए दिखाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद, प्रशासन हरकत में आया है. कड़ी आलोचना, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी भी शामिल थी, इसके बाद अब स्कूल को स्टील की प्लेटें उपलब्ध करा दी गई हैं.

और पढ़ें

अधिकारी और नेता ने बच्चों के साथ खाया खाना

घटना के बाद, विजयपुर ब्लॉक के हुलापुर गांव स्थित इस स्कूल में शनिवार को बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री रामनिवास रावत और अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) अभिषेक मिश्रा पहुंचे. उन्होंने छात्रों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में स्कूल परिसर को साफ-सुथरा दिखाया गया, और बच्चे ब्रांड न्यू स्टेनलेस स्टील की प्लेटों में खुशी-खुशी अपना भोजन करते नजर आए.

एसडीएम मिश्रा ने पत्रकारों को बताया, "आज, हमारी पूरी टीम ने मौके का दौरा किया और भोजन का निरीक्षण किया. यह पाया गया कि भोजन ठीक से प्लेटों में परोसा गया था. मैंने खुद जनप्रतिनिधियों के साथ वहां भोजन किया." उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की निगरानी की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो.

Advertisement

लापरवाहों पर हुई कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि अखबार पर भोजन परोसे जाने का वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ था. इसके बाद प्रशासन ने शुक्रवार को भोजन तैयार करने के लिए जिम्मेदार स्वयं सहायता समूह का ठेका रद्द कर दिया और यह जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन समिति को सौंप दी गई है.

अधिकारियों ने यह भी बताया कि स्कूल प्रभारी भोगीराम धाकड़ को निलंबित कर दिया गया है, जबकि दो अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को 'X' पर बच्चों के अखबार पर खाना खाते हुए पुराना वीडियो साझा किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को देश के भविष्य को इतनी दयनीय स्थिति में पालने के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी भाजपा का "विकास" सिर्फ एक भ्रम है, और सत्ता में आने का पार्टी का असली रहस्य उनकी "व्यवस्था" है. गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, "ये वही मासूम बच्चे हैं जिन पर देश का भविष्य टिका है और इन्हें सम्मान की एक प्लेट तक नहीं मिल रही."

---- समाप्त ----