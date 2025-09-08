scorecardresearch
 

Feedback

अजब MP के गजब अफसर... सत्यनारायण कथा के लिए सरकारी आदेश जारी कर अधिकारी-कर्मचारियों को बंगले पर बुलवाया

आमतौर पर मेहमानों को किसी कार्यक्रम में बुलाने के लिए चिट्ठी-पत्री या सोशल मीडिया के जरिए संदेश भेजे जाते हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में एक बड़े इंजीनियर साहब ने अपने घर आयोजित एक कार्यक्रम में अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को बाकायदा नोटशीट जारी करके बुलाया.  

Advertisement
X
सत्यनारायण कथा के लिए नोटशीट लिखी.(Photo:ITG)
सत्यनारायण कथा के लिए नोटशीट लिखी.(Photo:ITG)

MP News: भोपाल रीजन लोक निर्माण विभाग (PWD) के चीफ इंजीनियर ने भगवान सत्यनारायण की कथा और महाप्रसादी के आयोजन के लिए अनोखे तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलावा भेजा. इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक नोटशीट जारी करवाई. 

 नोटशीट के अनुसार, 5 सितंबर को चीफ इंजीनियर संजय मास्के के सरकारी बंगले पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया, जिसके बाद दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी का वितरण हुआ. 

नोटशीट में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आयोजन में शामिल होने और महाप्रसादी का लाभ लेने के लिए उपस्थित रहने को कहा गया था.

सम्बंधित ख़बरें

भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद इंदौर में Z डिजाइन ब्रिज.
इंदौर में Z ब्रिज पर उठे सवाल तो MP सरकार ने दी ये सफाई, कहा- डिजाइन गलत नहीं  
भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज ने कराई PWD की किरकिरी.
पहले निर्माण करो, फिर सफाई दो: 90 डिग्री पुल से यू-टर्न आदेश तक, MP PWD की भ्रम गाथा 
गया-जहानाबाद हाईवे.
MP के 90 डिग्री ब्रिज के बाद बिहार की 100 करोड़ की सड़क चर्चा में, NH-22 पर गजब कंस्ट्रक्शन 
ब्रिज के 90 डिग्री वाले खतरनाक मोड़ को लेकर उठे थे सवाल.
भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज पर CM मोहन यादव का एक्शन, 8 इंजीनियर निलंबित, एजेंसी ब्लैकलिस्ट 
Action at the 90 Degree Bridge in Bhopal, engineer suspended.
आजतक की खबर का असर, भोपाल के 90 डिग्री पुल मामले में बड़ा एक्शन, 7 इंजीनियर सस्पेंड 

बता दें कि यह आयोजन दो दिन पहले चीफ इंजीनियर के सरकारी बंगले पर हुआ था. नोटशीट के वायरल होने से विभाग में चीफ इंजीनियर चर्चा का विषय बन गए हैं.  

सरकारी भाषा में जारी नोटशीट में लिखा गया, ''भोपाल परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग कार्यालय के अधीनस्थ समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के शासकीय निवास क्र. सीपीसी-1 चार ईमली भोपाल पर दिनांक 5 सितंबर को सत्यनारायण भगवान की कथा तदोपरांत दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. महाप्रसादी का लाभ लेने के लिए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है.''

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement