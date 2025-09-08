अजब MP के गजब अफसर... सत्यनारायण कथा के लिए सरकारी आदेश जारी कर अधिकारी-कर्मचारियों को बंगले पर बुलवाया

MP News: भोपाल रीजन लोक निर्माण विभाग (PWD) के चीफ इंजीनियर ने भगवान सत्यनारायण की कथा और महाप्रसादी के आयोजन के लिए अनोखे तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलावा भेजा. इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक नोटशीट जारी करवाई.

नोटशीट के अनुसार, 5 सितंबर को चीफ इंजीनियर संजय मास्के के सरकारी बंगले पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया, जिसके बाद दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी का वितरण हुआ.

नोटशीट में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आयोजन में शामिल होने और महाप्रसादी का लाभ लेने के लिए उपस्थित रहने को कहा गया था.

बता दें कि यह आयोजन दो दिन पहले चीफ इंजीनियर के सरकारी बंगले पर हुआ था. नोटशीट के वायरल होने से विभाग में चीफ इंजीनियर चर्चा का विषय बन गए हैं.

सरकारी भाषा में जारी नोटशीट में लिखा गया, ''भोपाल परिक्षेत्र लोक निर्माण विभाग कार्यालय के अधीनस्थ समस्त अधिकारियों-कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के शासकीय निवास क्र. सीपीसी-1 चार ईमली भोपाल पर दिनांक 5 सितंबर को सत्यनारायण भगवान की कथा तदोपरांत दोपहर 1 बजे से महाप्रसादी के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. महाप्रसादी का लाभ लेने के लिए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है.''

