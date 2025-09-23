scorecardresearch
 

3 साल की बेटी कुएं में गिरी, बचाने के लिए गर्भवती मां ने भी लगा दी छलांग, दोनों की मौत

8 महीने की गर्भवती विनीता घर से लगभग 300 मीटर दूर कुएं में नहाने गई थी, तभी उसकी बच्ची फिसलकर कुएं में गिर गई. उसे बचाने के चक्कर में मां भी कूद गई और फिर दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई.

मां-बेटी की कुएं में डूबने से मौत.(File Photo:ITG)
MP News: सागर जिले में एक गर्भवती महिला अपने 3 साल के बच्ची को बचाने के लिए कुएं में कूद गई. इस घटना में मां बेटी दोनों की डूबने से मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को जिले के देवरी थाना इलाके के नेगुवा रतन गांव में हुई. विनीता आदिवासी (28) अपनी बेटी दुर्गा के साथ घर से लगभग 300 मीटर दूर कुएं में नहाने गई थी, तभी उसकी बच्ची फिसलकर कुएं में गिर गई.

देवरी थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि महिला अपनी बेटी को बचाने के लिए कुएं में कूद गई, लेकिन इस दौरान दोनों डूब गए.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।

विनीता के ससुर जुगल आदिवासी ने बताया कि घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य काम पर गए हुए थे. उन्होंने बताया कि बाद में शव कुएं में तैरते हुए पाए गए. विनीता 8 महीने की गर्भवती भी थी. 

